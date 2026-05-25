Подведены итоги конкурса талантов фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026»

Конкурс талантов, в рамках которого финалистки 6-го сезона «Мисс и Миссис Великие Луки» продемонстрировали свои таланты, прошел в воскресенье в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фотографии: Ольга Островская

На сцене в этот день не только пели и танцевали, но и декларировали стихи, и даже презентовали картины и аксессуары ручной работы. Гости конкурса талантов смогли оценить все многообразие талантов участниц фестиваля.



Также в рамках мероприятия прошло вручение новых обложек журнала «Король шоу» членам королевского оргкомитета Великих Лук.

В жюри талантливого испытания вошли Миссис Королева сердец России Светлана Шумейко, вице Миссис Европа-2023 в Афинах Юлия Жукевич, Мисс Великие Луки Гран-при-2024 Светлана Афанасьева, Первая Вице-Миссис-2023 Татьяна Сергеева, вице Мисс Великие Луки-2021 Елизавета Расчетова, Миссис топ-модель Пскова-2019 Мила Хохлова и Миссис Душа России-2025 Кристина Разумович.



По итогу всех выступлений победу среди Миссис одержала 54-летния Анастасия Степанова с декларированием стихов своей бабушки. Мисс Талант стала 18-летняя студентка Ксения Прокофьева с номером о доброте и сострадании.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Мероприятие планируется в формате шоу с гала-ужином. В финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» вышли 19 женщин.

Ведущей фестиваля красоты в Великих Луках станет действующая Миссис Россия.