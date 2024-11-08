Культура

Истинные герои остаются верными самим себе — Светлана Мельникова об археологе Валентине Седове

Истинным героем и звездой псковской археологии считает археолога Валентина Седова генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом она заявила на открытии выставки «Валентин Васильевич Седов: к 100-летию со дня рождения» 12 ноября в главном здании Псковского-музея заповедника, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для меня абсолютно понятно, что Псков — это город археологов. Это надо признать. Это так приятно. Человек рождается только раз и проживает только одну жизнь. Есть люди, которые в полном смысле звезды. И хотя этому человеку выпало очень непростое время, он в полной мере разделил судьбу своей Родины. Ведь когда читаешь его биографию, диву даешься. Он освобождал Литву, Украину, Белоруссию. Он участвовал в боях в Севастополе. Он даже побывал в Маньчжурии. И для него война закончилась победой над Японией. И вот сейчас пытаешься представить: страна в разрухе, голод, столько проблем, столько горя. И в это время начинается невероятная работа по воссозданию, сохранению культурного достояния страны, археологические раскопки, создаются экспедиции. Это уму непостижимо, потому что, казалось бы, время не для этого. Совершенно понятно, что имя этого человека связано с Псковской землей. Я очень сожалею о том, что не пересеклась с ним на жизненном профессиональном пути. Я видела его только издалека. Но я очень хорошо была знакома с его женой, Марией Владимировной, потому что она трудилась на Владимиро-Суздальской земле. В России надо жить долго, чтобы твой труд оценили. И нашему герою это удалось. Чем человек глубже, чем профессиональнее, тем он спокойнее в обычной личной жизни. Истинные герои остаются верными сами себе», - выступила с приветственной речью Светлана Мельникова.

Напомним, сегодня в Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею псковского археолога Валентина Седова, где представлено множество экспонатов, характеризующих его деятельность и отображающие различные аспекты его личной жизни.