Культура

Александр Козловский: Новый сезон – это новая страница истории Великолукского драматического театра

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил Великолукский драматический театр с открытием нового 105-го сезона, которое состоялось вчера, 16 ноября. Поздравлением он поделился на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Александр Козловский/ страница ВКонтакте

«Новый сезон – это новая страница истории Великолукского драматического театра и значимое событие для всех нас, ведь оно символизирует продолжение традиций, сохранение культурного наследия и передачу его следующим поколениям», – отметил он.

Он также подчеркнул, что семья Великолукского драмтеатра постоянно расширяется, и в Великие Луки приезжают работать новые талантливые актеры.

Помимо этого, депутат Госдумы на торжественном вечере, посвящённом открытию нового театрального сезона, за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие театрального искусства и культуры города Великие Луки поблагодарил:

артиста драмы высшей категории Людмилу Бортко ;

; заведующего труппой Светлану Долотову ;

; артиста драмы первой категории Ирину Кругленко ;

; администратора ВДТ Наталию Моисеенко ;

; заместителя директора ВДТ Алену Поварещенкову.

Напомним, что открытие 105-го сезона Великолукского драматического театра прошло вчера, 16 ноября.