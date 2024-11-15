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Культура

Александр Козловский: Новый сезон – это новая страница истории Великолукского драматического театра

17.11.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский поздравил Великолукский драматический театр с открытием нового 105-го сезона, которое состоялось вчера, 16 ноября. Поздравлением он поделился на своей странице ВКонтакте.  

Фото здесь и далее: Александр Козловский/ страница ВКонтакте

«Новый сезон – это новая страница истории Великолукского драматического театра и значимое событие для всех нас, ведь оно символизирует продолжение традиций, сохранение культурного наследия и передачу его следующим поколениям», – отметил он.

Он также подчеркнул, что семья Великолукского драмтеатра постоянно расширяется, и в Великие Луки приезжают работать новые талантливые актеры.

Помимо этого, депутат Госдумы на торжественном вечере, посвящённом открытию нового театрального сезона, за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие театрального искусства и культуры города Великие Луки поблагодарил:

  • артиста драмы высшей категории Людмилу Бортко;
  • заведующего труппой Светлану Долотову;
  • артиста драмы первой категории Ирину Кругленко;
  • администратора ВДТ Наталию Моисеенко;
  • заместителя директора ВДТ Алену Поварещенкову.

Напомним, что открытие 105-го сезона Великолукского драматического театра прошло вчера, 16 ноября.

Теги: #Великолукский драмтеатр #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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