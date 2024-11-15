Культура

Украшенную кубовой набойкой завесу подарил «Михайловскому» народный мастер из Пскова

Уникальный подарок к своему престольному празднику получила сегодня мемориальная усадьба «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот подарок именинникам сделал Владислав Семёнов, мастер декоративно-прикладного искусства, возрождающий на Псковщине один из самых древних способов ручной печати по ткани — кубовую набойку.





Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Используя эту технику, мастер создал традиционную для русских крестьянских усадеб завесу, которая отделяла в избе так называемый женский угол (женский кут) от всего остального пространства.

Принявшая дорогой подарок хранитель музея-усадьбы Пушкиных и Ганнибалов Юлия Узенёва сердечно поблагодарила Владислава Семёнова. Она уточнила, что гости музея увидят завесу сразу по окончании санитарного периода, который в музее уже вступил в свою последнюю фазу и конкретно в усадьбе «Михайловское» продлится до 26 ноября включительно.

Как позднее пояснила хранитель, предварительно место завесе определили во флигеле «Кухня». Этот флигель был восстановлен в 1955-м и реконструирован в 1999 году в соответствии с «Описью сельца Михайловского», сделанной через небольшое время после смерти поэта, в 1838 году, напомнили в музее. Уточним, что во флигеле две комнаты; в первой из них располагалась кухня, где готовили еду для господ, а во второй, по всей видимости, проживала кухарка Пушкина Неонила Онуфриевна с семьёй: с мужем Иваном, с дочерью Ольгой и с сыном Александром. Литературоведы считают, что Неонила Онуфриевна и её сын Алексашка могли послужить прототипами эпизодических героев V главы романа «Евгений Онегин» — шалуна, катающего на салазках Жучку, и матерью, грозящей ему в окно.

Напомним, что государственный пушкинский заповедник по традиции отмечает свои именины 21 ноября, когда Русская православная церковь чтит собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Михайлов день — престольный праздник усадьбы, на въезде в которую в 1979 году воссоздали родовую часовню Пушкиных и Ганнибалов, освящённую во славу Михаила Архангела. Равно этот день считают именинами всего музея-заповедника, общее название которому было дано по его «центральному объекту» — мемориальному родовому имению поэта.