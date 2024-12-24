Культура

Выставка «В гостях у художника» откроется в псковском «Доме на набережной»

Выставка «В гостях у художника» откроется в Пскове в галерее «Дом на набережной» 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении «ПсковАРТ».

Фотографии: «ПсковАРТ»

14 художников «ПсковАРТ» представят свои работы, созданные в разные годы и в разных стилях. На вернисаже гости смогут пообщаться с авторами, узнать, что вдохновляет их на творчество и сколько времени уходит на создание той или иной работы.

В программе: новогодняя беспроигрышная лотерея, новогодние предсказания, мастер-класс по живописи от художника Сергея Каримова. Среди произведений — живопись, объекты и другие изобретения художников «ПсковАРТа».

На выставке будет представлено более 30 произведений.