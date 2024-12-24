Культура

Мультимедийный и реконструкторский фестивали пройдут в Псковской области в 2025 году

Крупный мультимедийный фестиваль и фестиваль исторической реконструкции пройдут в 2025 году в Пскове и области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказала врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова.

«У нас запланирован (и кстати, получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив) масштабный мультимедийный спектакль “80-лет Великой Победы”. Он пройдет не только в Пскове, но и в Великих Луках, и в Опочке. К слову о том, что мы привлекаем другие локации. Это будет очень интересно. Расскажем в нем о пути знамени Победы от Идрицы до Берлина. Также состоится интерактивный фестиваль реконструкции "На нашей улице Победа", там мы воссоздадим аутентичную атмосферу 40-х годов, будет стилизованная сценическая площадка, на которой будет выступать Губернаторский симфонический оркестр, танцевальная площадка. Я могу об этом много и долго рассказывать, мероприятий будет очень много», - отметила Илианна Петрова.

Напомним, в следующем году в рамках празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пскове и области запланировали более 800 мероприятий.