Культура

Новогодняя премьера с участием студентов колледжа состоялась в Родинском Доме культуры

Премьера новогоднего спектакля по мотивам произведения Эрнста Амадея «Щелкунчик» с участием студентов Псковского областного колледжа искусства прошла в арт-резиденции «Берег Родины», сообщили в региональном комитете по культуре.



Фото: Telegram-канал регионального комитета по культуре

Артисты из театрального коллектива «Четвертая стена» под руководством Александра Иванова показали сказку о рождественских чудесах, добре и зле. Автор сценария, выпускница колледжа Мария Михайлова.

Атмосферу спектакля помогли создать студенты хореографической специализации колледжа. Под руководством преподавателей Федоровой И. А. и Степановой С. Н. Костюмы для танцев придуманы и сшиты преподавателем классического танца Светланой Степановой