Культура

Историю появления в Тригорском «пёстрого сора фламандской школы» рассказали в Пушкинском заповеднике

В новой рубрике #историческая_полка_Михайловского в официальном сообществе Государственного Пушкинского заповедника в социальной сети ВКонтакте сегодня, 9 января, опубликована заметка о том, как музейный фонд страны пополнился несколькими раритетами. В числе этих раритетов — гравюры конца XVIII — начала XIX века с оригиналов фламандского живописца Джорджа Морланда, малоизвестный, 1829-го года, литографированный портрет поэта с оригинала Ореста Кипренского, книги из библиотеки Вульфов и Вревских.

Фрагмент основной экспозиции в Тригорском с картинами по оригиналам Дж. Морланда (первая и третья в нижнем ряду слева). Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Из публикации в «Ленинградской правде» (18 июня 1964) следует, что эти вещи поступили во Всесоюзный музей А.С. Пушкина от Бориса Вревского, правнука одной из соседок и приятельниц поэта по Тригорскому, баронессы Евпраксии Вревской — той самой Зизи, как называли её домашние, а равно и Пушкин, посвящавший ей стихи.

«Это часть тригорского собрания картин и гравюр, в сюжетах которых отразились темы фламандских и голландских мастеров, — пишет газета среди прочего о, например, об этих гравюрах по оригиналам картин Морланда. — Эту коллекцию Пушкин много раз видел, запомнил и, быть может, её имел в виду, когда, отстаивая право художника изображать «низкую породу», писал в “Евгении Онегине“: Порой дождливою намедни / Я заглянув на скотный двор… / Тьфу! прозаические бредни, / Фламандской школы пёстрый сор...».

Эти листы — акварели, выполненные неизвестным художником с гравюр Дж. Смита «Кормление свиней» и «Кормление лошадей» по оригиналам Дж. Морланда, из Всесоюзного (сейчас — Всероссийского) музея Александра Пушкина на Мойке были переданы в Пушкинский заповедник, отметили в «Михайловском», и сейчас их можно увидеть в основной экспозиции в гостиной господского дома в мемориальном «Тригорском».

Напомним, что в новой рубрике, под хэштэгом #историческая_полка_Михайловского сотрудники научной библиотеки и службы информации Пушкинского заповедника и далее планируют размещать наиболее интересные публикации (фрагменты публикаций) о музее, которые появлялись в периодике в разные годы.