Директор псковской филармонии раскрыл детали производства мультфильма про Барсика

Практически весь съемочный процесс мультфильма про Барсика осуществляли воспитанники школы креативных индустрий. Об этом исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков рассказал в эфире программы «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Увидели, что одни ребята сделали куклы Барсиков. Мы подумали, почему бы не сделать что-то с этими куклами. Так появилась идея сделать мультик, теперь мы планируем цикл мультиков про Барсика. Вышедший уже мультфильм сделала не студия анимации. Он сделан по технологии stop-motion — покадровая анимация. Со вторым мультиком, мы немножко не успели, он рисованный, они делаются дольше», - пояснил Александр Боярков.
Он добавил, что причиной задержки стал карантин, введенный из-за распространения внебольничной пневмонии.
«Нас немного выбил из колеи осенний карантин. Из-за этого второй мультик задерживается. Мы посмотрели, что получилось и сейчас мы решили сделать еще. Наверное, будем привязываться к разным событиям и делать еще. Для первого мультфильма мы объявили конкурс сценариев, их было больше 10. Мы выбрали победителя. Почти весь съемочный процесс сделан детьми. Дети фотографировали, писали сценарий, ставили кукол», - отметил Александр Боярков.