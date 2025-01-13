Культура

Специальную фольклорную программу готовят в Пушкинском заповеднике к акции «Музейная неделя»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» традиционно принимает участие в инициированной Министерством культуры Российской Федерации всероссийской акции «Музейная неделя». В ходе этой акции, в период с 18 по 24 января наступившего года, музеи предоставят участникам СВО и членам их семей возможность бесплатного посещения своих экспозиций и программ.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

«В рамках всероссийской акции, — рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», — наши гости смогут бесплатно побывать на экскурсиях по музеям-усадьбам Пушкинского заповедника и на выставках; в частности — увидеть уникальную интерактивную экспозицию в научно-культурном центре “Эмоции природы, природа эмоций...“. Особо мы приглашаем участников СВО и членов их семей на специальную программу, в которую включены спектакль “Колобок“ в исполнении артистов музейного театра “Петрушкина баловня“ и старинные народные игры. Эту программу будут проводить в музейном НКЦ в субботу, 25 января; её начало — в 15.00».

В «Михайловском» рассказали, что музейный «Колобок» всегда принимается зрителями «на ура». «Это очень смешное и в то же время познавательное представление с элементами интерактива. Артисты-музейщики воссоздают атмосферу зимних деревенских посиделок, во время которых молодые крестьянки занимались рукоделием и, чтобы работать было веселее, пели песни, рассказывали сказки. По мановению руки рассказчика шерстяной клубок “оживает“, превращается в сказочного персонажа и начинает убегать от бабушки с дедушкой. И от зайца, который, собственно, и сам — результат маленького чуда: вот только что все в зрительном зале своими глазами видели: он был всего-навсего носовым платочком с голубой каёмочкой!.. Своё представление артисты ведут на “цокающем“ и “чокающем“ псковском “нареции“, а по ходу всего действа поют старинные народные песни, какие мог слышать в Михайловском сам ссыльный барин Ляксандра Сяргэич», — рассказали в музее.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что бесплатные билеты на экскурсии, выставки и фольклорную программу можно получить в кассах музеев-усадеб и научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи — любые документы, подтверждающие родство.

«Напомним, что участники специальной военной операции и члены их семей всегда, а не только в рамках акции "Музейная неделя" имеют право на бесплатное посещение всех объектов Пушкинского заповедника, а также музейных интерактивных и культурно-образовательных программ», — особо подчеркнули в учреждении.