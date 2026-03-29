 
Культура

Читатели псковских библиотек узнали, как создать семейный театр и наладить общение с внуками

0

В Пскове в рамках Недели детской и юношеской книги прошли встречи с шеф-редактором издательства «Рипол рост», кандидатом педагогических наук и руководителем проектов «Время писать книги: семья и школа» и «Всероссийская школьная летопись» Ольгой Федоскиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова
 

В библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева и в Библиотеке – Центре детского чтения Ольга Федоскина провела занятие «Театр не понарошку. Три подсказки, как устроить дома свой собственный театр кукол». Дети познакомились с театральными терминами, научились изображать героев сказок пантомимой и разыграли спектакль по пьесе-сказке Ольги Федоскиной «Приключения в Квакландии».

В Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва Ольга Федоскина провела литературную мастерскую «Диалог поколений». Она рассказала о том, как книги издательства помогают разновозрастным членам семьи укреплять связи и развивать совместное творчество. Участники мастерской потренировались взаимодействовать в группах, узнали о существовании «путеводителя» для бабушек и дедушек по «тайнам современных внуков» и попробовали реализовать свои цели с помощью арт-практики для семейного общения.

 

Кроме того, шеф-редактор показала, как с помощью книг «Рипол рост» можно научить детей любить русский язык, составлять семейные истории, брать интервью у родственников и сочинять сказки для внуков. Она также продемонстрировала кьюар-код для доступа к оракулу издательства, который помогает получить ответы на вопросы о литературных и семейных проектах.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026