Читатели псковских библиотек узнали, как создать семейный театр и наладить общение с внуками

В Пскове в рамках Недели детской и юношеской книги прошли встречи с шеф-редактором издательства «Рипол рост», кандидатом педагогических наук и руководителем проектов «Время писать книги: семья и школа» и «Всероссийская школьная летопись» Ольгой Федоскиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В библиотеке «Родник» имени Станислава Золотцева и в Библиотеке – Центре детского чтения Ольга Федоскина провела занятие «Театр не понарошку. Три подсказки, как устроить дома свой собственный театр кукол». Дети познакомились с театральными терминами, научились изображать героев сказок пантомимой и разыграли спектакль по пьесе-сказке Ольги Федоскиной «Приключения в Квакландии».



В Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва Ольга Федоскина провела литературную мастерскую «Диалог поколений». Она рассказала о том, как книги издательства помогают разновозрастным членам семьи укреплять связи и развивать совместное творчество. Участники мастерской потренировались взаимодействовать в группах, узнали о существовании «путеводителя» для бабушек и дедушек по «тайнам современных внуков» и попробовали реализовать свои цели с помощью арт-практики для семейного общения.

Кроме того, шеф-редактор показала, как с помощью книг «Рипол рост» можно научить детей любить русский язык, составлять семейные истории, брать интервью у родственников и сочинять сказки для внуков. Она также продемонстрировала кьюар-код для доступа к оракулу издательства, который помогает получить ответы на вопросы о литературных и семейных проектах.