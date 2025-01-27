Культура

Арт-челлендж «Культурные выходные ПОКИ» прошел в псковской деревне Тямша

Арт-челлендж «Культурные выходные ПОКИ» провёл Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова в Доме культуры деревне Тямша Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Николая Римского-Корсакова

Встреча преподавателей и студентов колледжа, а также учащихся Тямшанской гимназии началась с концерта-презентации, в котором приняли участие солисты колледжа, народный коллектив хореографический ансамбль «Юность» и ведущие — студенты специальности «Социально-культурная деятельность».

Во второй части творческого челленджа преподаватели колледжа провели мастер-классы и консультации по различным направлениям: Виктор Иванов (фортепиано), Татьяна Васильева (хореография), Зинаида Петрова (декоративно-прикладное творчество), Ирина Галковская (развитие творческих навыков у вокалистов), заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева (этнохудожественное творчество»), Андрей Иванов (фото и видео творчество).

Поездка в посёлок Тямша стала продолжением ежемесячных гастролей творческих коллективов и солистов колледжа по городам и посёлкам Псковской области в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные». Этот проект реализуется в регионе с 2023 года.