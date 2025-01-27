Культура

Мультимедийную выставку Музея Победы увидят жители Псковской области

Фотодокументальную выставку московского Музея Победы «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» представят 3 февраля на официальном сайте Краеведческого музея города Великие Луки. Выставка будет демонстрироваться в рамках международного проекта «Территория Победы», сообщили Псковской Ленте Новостей в Музее Победы.

«Крымская встреча руководителей трёх союзных держав Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, состоявшаяся в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года, стала высшей точкой сотрудничества союзников в истории Второй мировой войны», – отметили в Музее Победы.

В рамках выставки впервые экспонируются материалы из личного архива члена Военного Совета Черноморского флота Ильи Азарова, которые рассказывают о роли Черноморского флота в обеспечении работы Крымской конференции. Кроме того, на экспозиции представлены подлинные фотографии военных фотокорреспондентов, допущенных в феврале 1945 года к съемкам конференции: Бориса Шейнина, Алексея Межуева, Бориса Гореловского, Александра Соколенко, Георгия Угриновича, а также фотографии из личных альбомов участников Ялтинской конференции.

На выставке впервые представят ранее неопубликованные документы – отчеты, акты, планы полетов, планы мероприятий по встрече и сопровождению гостей. Несомненный интерес вызовет раздел, посвящённый пребыванию Уинстона Черчилля в Севастополе, посещение им исторических мест и памятников в возрождаемом городе морской славы России. Выставка «Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы» рассчитана как на специалистов-историков, так и на самую широкую аудиторию.

Все желающие смогут посмотреть выставку до 31 марта 2025 года.