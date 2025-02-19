Культура

Точка «О»

В Пскове все готово к открытию «Октября». Здание, где ранее располагался кинотеатр, не видело посетителей с августа 2016 года. Почти десять лет потребовалось для его реконструкции и перепрофилирования. Теперь все готово. Если приглашенные на торжества вовремя доберутся до Пскова, то двери «Октября» откроются уже завтра, 20 февраля, в День флага Псковской области. О том, каким будет обновленное здание, кто в нем поселится и какая от этого всего польза для горожан, в материале обозревателя Псковской Ленты Новостей Юлии Магеры.

«Самая»

Для здания дата открытия станет точкой «О», в которой читается и название располагавшегося здесь ранее кинотеатра «Октябрь» и «ноль», чистый лист, с которого начнется совсем новая история.

Историю невероятных приключений постройки, которой в Пскове не должно было быть, мы уже излагали год за годом.

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А финальные штрихи к портрету только что добавила моя коллега Ульяна Лаблюк.

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Теперь о том, «чем сердце успокоится».

Итак, первое и самое главное назначение «Октября» (будем для удобства называть его привычным именем) - библиотека. Собственно, под нее федеральный центр и выделял средства. Сюда переезжает Василёвка - историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, носящая имя местного ревнителя старины XIX века. Проглядывает в этом ироничная улыбка судьбы. Еще при строительстве и уже в наши дни много говорили о том, что здание стоит не на месте (об этом можно подробнее прочитать в материалах по ссылкам выше). Главный аргумент градозащитников: здание закрывает Кремль. Теперь же в этом здании станут пропагандировать местное историческое наследие.

«Это будет самая современная библиотека Псковской области», - заявлял в начале 2021 года губернатор Михаил Ведерников.

На днях у каждого будет возможность проверить справедливость его слов. Например, ранее сообщалась, что в библиотеке будет налажена бесконтактная выдача книг. Вот и увидим, что это такое и как работает.

Здание оборудовали полноценным доступом для посетителей с повышенными потребностями.

Но не библиотекой единой. Наивно было бы полагать, что отделанное с иголочки здание в таком-то месте полностью отдадут под библиотеку. Этот пирог разделят на максимально возможное количество частей.

Здание перепрофилировали так, чтобы сделать точкой притяжения как можно большего числа посетителей.

В здании обустроили конференц-зал на 100 мест с возможностью демонстрации видеофильмов - наследие кинотеатра не будет забыто. Нет сомнений в том, что зал в центре города у стен Кремля примет самые престижные встречи.

Сюда же с улицы Пушкина переедет Туристский информационный центр. В этой новости сразу две важных составляющих. Во-первых, освобождается помещение на улице Пушкина, и будет очень интересно посмотреть, а кто же вселится туда. Во-вторых, снова замыкается круг. ТИЦ появился осенью 2010 года, и первым местом его обитания как раз и был «Октябрь».

Внутри будет коворкинг, а значит, горожане и туристы смогут провести там продуктивные рабочие часы с собственным ноутбуком.

Продвигать псковскую историю здание будет самой своей конструкцией. На стороне, выходящей панорамными окнами к Кремлю, обустроили видовую площадку. Настоящие окна обустроили вместо прежних глухих фальш-витрин. Снаружи здание перекрасили из веселенького желтого в строгий серый, чтобы не диссонировало ни с Кремлем, ни с другими постройками на площади Ленина.

Здесь же будет буфет. Стало быть, обозреть главные достопримечательности города можно будет в комфортной обстановке, что называется, «с чашечкой кофе». По этой же стороне здания, но уже на улице, в конце прошлого года поставили скамейки и столики с надписями «Псков» и орнаментом, перенесенным с местных церквей из списка ЮНЕСКО.

Вице-губернатор Ольга Тимофеева, курирующая сферу культуры, сообщила на днях, что в здании начнет работу филиал национального центра «Россия». Эта организация отвечала за международную выставку-форум «Россия», с успехом прошедшую на ВДНХ. Теперь регионы в таких филиалах смогут делиться своими достижениями уже на домашних площадках.

Главный экспонат

Встает вопрос у тех, кто хоть раз бывал в «Октябре» до его закрытия: а как там это все поместилось? Библиотека с фондами, читальным залом, административным блоком и весь остальной «обвес»? Как все влезло в довольно компактное здание?

Отвечает Богдан Васильев, директор строительной фирмы «Развитие», занимавшейся переустройством здания. Накануне на Псковской Ленте Новостей вышло интервью с подрядчиком, где он раскрыл массу интересных деталей.

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В частности, используемая площадь здания увеличилась почти наполовину: с 2000 квадратных метров до 3200 квадратов. Это стало возможным благодаря изменению внутренней конфигурации. От прежнего здания сохранили только внешние стены. Конструкцию укрепили при помощи 112 восьмиметровых свай, такую же технологию применяли во время укрепления склонов перед Олимпиадой в Сочи. Получились как бы два отдельных здания, соединенных в том месте, где между двумя залами кинотеатра проходила перегородка.

Задержка в работах связана, в том числе, с проведением археологических изысканий, дающих более полную картину об истории места.

Уже полтора года, с тех пор, как завершились работы на фасаде, здание подсвечено. Ради этого сияния был создан единый центр управления, помогающий тонко регулировать настройки подсветки. Внутри здания появилась «начинка» из мультимедийного оборудования, которое уже с момента открытия библиотеки станет демонстрировать посетителям специально отснятые подрядчиком мини-фильмы о достопримечательностях.

Вся эта красота потребовала финансовых вливаний в размере 427 млн рублей.

«Реализация этого проекта стала возможной, прежде всего, благодаря тому, что Михаил Юрьевич Ведерников посодействовал в части доведения информации до аппарата президента, что необходимо было дополнительное финансирование для того, чтобы реализовать проект в полном объеме. Если бы того содействия не было, то этот проект не реализовался бы в том виде, в котором он есть», - отмечает Богдан Васильев.

Однако лучше один раз все увидеть собственными глазами. С большой долей вероятности, уже завтра псковичи смогут переступить порог обновленного «Октября». Не будет преувеличением сказать, что горожане с нетерпением ждут этого момента. На всех выставках, которые будут работать внутри здания, само оно станет главным экспонатом.

Есть в ономастике, изучающей имена собственные, раздел, сопряженный с урбанистикой. Неофициальные городские наименования, порой, упорно не желают проходить трансформацию. В Пскове существует несколько таких примеров. «Малышом» горожане все еще называют коммерческие помещения в доме №1/3 по улице Советской, выходящие на сквер с гномиками, хотя магазин детских товаров канул в лету десятилетия назад. АЗС - перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной, где заправку ликвидировали примерно тогда же. Аналогичная судьба, вероятнее всего, ждет и «Октябрь». Кто бы ни поселился внутри, здание всегда будет носить имя, данное при рождении. И раз уж его решено было сохранить, будем верить, что «Октябрь» еще верно послужит городу, оказавшемуся столь снисходительным к подкидышу.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой