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Общество

Подрядчик о трудностях обновления бывшего здания «Октября» в Пскове и о необычных решениях

18.02.2025 16:45|ПсковКомментариев: 0

Совсем скоро состоится торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Строительство длилось с 2021 года. В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев рассказал о трудностях, которые возникали в процессе проведения работ, как археологические раскопки повлияли на итоговый проект реконструкции и какова финальная стоимость контракта.  

 

- Скоро планируется сдача помещения бывшего кинотеатра «Октябрь». Расскажите, как шли работы? С какими трудностями вы сталкивались?

- Работы у нас, как известно, начались еще в 2021 году. Объект сложный. Сложный не только потому, что его делали долго, а потому, что это, прежде всего, реконструкция объекта. Как правило, при проведении реконструкции, в процессе обследования выявляется много недочетов по конструкции здания. Но основной сложностью для нас в процессе строительства стало то, что мы для себя ставили целью сохранение существующего здания.

- Какие мероприятия вы проводили для этого? 

- Мы проводили мероприятия, прежде всего, по усилению фундаментов. Порядка 112 восьмиметровых свай усиливали существующий фундамент. Проект предусматривал усиление каркаса здания за счет монолита. То есть мы перестроили полностью всю внутреннюю часть здания, сохранив только лишь стены. По сути, это позволило нам высвободить большую часть площадей. Мы увеличили площади на 50%. С 2000 квадратов мы получили 3200 полезных площадей. Все это благодаря тому, что усилили фундамент и залили монолитный каркас.

- Вы применяли какие-то необычные технологии при проведении работ? 

- По части усиления фундаментов мы применяли необычную технологию для работы в стесненных условиях. То есть внутри здания применялась специальная установка, которая посредством вдавливания и бурения винтовых свай производила инъекцию и усиление свай цементным раствором, что позволило работать в стесненных условиях. Такая технология применялась при усилении склонов в Сочи, когда проводилось строительство под Олимпиаду. 

Также были приняты решения о необычной последовательности работ, потому что изначально здание бывшего кинотеатра делилось на два зала: левый и правый. По сути, мы сначала строили монолитный каркас в левом зале, потом - в правом. Потом демонтировали кровлю, демонтировали перегородку между залами и соединяли два строения внутри посредством монолитного каркаса. Такая необычная технология последовательности была применена, чтобы не разрушить существующее здание.

- На здании используется архитектурная подсветка? Расскажите о ней подробнее, сложно эксплуатировать? 

- Да, она у нас горит больше полутора лет. Она подсвечивает все архитектурные элементы существующего здания после ремонта. Я думаю, жители видят, как выделяется здание. Особенностью архитектурной подсветки является то, что мы построили единый центр управления, который позволяет управлять этой подсветкой снаружи здания, то есть удаленно. Пользователь либо директор библиотеки в будущем сможет эту подсветку регулировать, выставлять определенные сценарии, включать и выключать, либо настроить ее таким образом, что при заходе солнца, либо в определенное время она включается, отключается, что будет позволять экономить электроэнергию.

- На территории бывшего «Октября» велись археологические раскопки, были найдены интересные находки. Скажите, их как-то удалось «обыграть» внутри здания?

- Во время производства работ, вы правильно подметили, мы столкнулись с археологическим работами. При устройстве наружных сетей был найден фундамент старой церкви. Изначально мы планировали обустроить эту зону в рамках благоустройства посредством археологического окна, которое представляло собой стекло, грубо говоря, на земле, через которое можно было бы увидеть этот фундамент. Но технология устройства этого окна достаточно дорогостоящая, требовала дополнительной вентиляции.

Фото: Археологический центр Псковской области

Поэтому было принято решение применить технологию 3D-сканирования всего того, что нашли под землей археологи. И воспроизвести макет притвора церкви XV века в натуральную величину. Посетители смогут увидеть фрагмент стены из бутового камня, который нашли археологи. Также там установлен информационный стенд, где можно получить информацию о том, как происходили раскопки, что было найдено.

Были обнаружены некоторые артефакты, которые тоже посетители могут увидеть внутри здания. Они неоригинальные - это 3D-копии крестиков, колец, каких-то украшений. Именно то, что было найдено на территории бывшего кинотеатра «Октябрь».

- Все ли вам удалось реализовать из того, что было запланировано изначально?

- Я думаю, что нам удалось реализовать даже больше, чем мы изначально планировали, потому что многие моменты не были предусмотрены. Мы изначально рассматривали этот проект больше как строительство, грубо говоря, реконструкцию с целью создания площадей. В процессе работ была определена необходимость оснащения всего здания полноценным мультимедийным оборудованием. Оборудованием для пользования со стороны библиотеки, со стороны посетителей. То есть добавились мультимедийный зоны, добавился перечень мультимедийного оборудования.

Также мы со своей стороны реализовали наполнение всего этого оборудования контентной частью. Были сняты ролики о церквях Псковской области, был отснят материал об усадьбе в Псковской области. То есть постарались под ключ наполнить всю зону выставки, зону библиотечного пространства, чтобы посетители могли зайти в готовое здание и увидеть полноценную выставку и пользоваться конечным результатом библиотечной зоны.

- Несколько раз требовалось дополнительное финансирование, а какова в итоге стоимость работ?

- Изначально стоимость контракта была порядка 240 миллионов. Тогда предполагались работы в рамках тех площадей, которые были изначально в здании. Мы рассматривали два варианта развития событий. Если дополнительное финансирование не выделили бы, мы могли бы получить, скажем так, формат просто голых стен. Не был бы реализован второй этаж с залом. Мы этот запасной вариант для себя рассматривали, что такое возможно, но и предложили и более наполненный вариант.

Стоимость по контракту составила 427 миллионов на сегодняшний день. В рамках этой суммы мы реализовали все в полном объеме.

Хотел бы добавить, что реализация этого проекта стала возможной благодаря тому, что Михаил Юрьевич Ведерников (губернатор Псковской области - ред.), прежде всего, посодействовал в части доведения информации до аппарата президента, что необходимо было дополнительное финансирование для того, чтобы реализовать проект в полном объеме. Если бы того содействия не было, то этот проект не реализовался бы в том виде, в котором он есть. 

Беседовала Александра Мошина 

Теги: #подрядчик #октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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