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«Октябрь»: через тернии к открытию

19.02.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Бывший кинотеатр «Октябрь» в центре Пскова наконец-то готов распахнуть свои двери. Совсем скоро в здании, которое пустовало с июля 2016 года, откроются современная библиотека, туристский центр и другие современные пространства. Выставки шуб и мёда, старые кинозалы с пафосными названиями, планы по созданию лофта и сложности реконструкции остались позади, впереди - светлое будущее.

Накануне торжественного события мы вспоминаем историю объекта, который изначально появился не на своём месте, несколько раз оказывался на грани сноса, использовался под разные нужды, фигурировал во многих проектах и рисковал остаться долгостроем.

 

Запускался «с колёс»

История «Октября» началась в 1957-м году, когда Псков получил средства на строительство типового двухзального кинотеатра на 800 мест. Центральные власти выделили городу 1 867 600 рублей. Изначально объект собирались поставить на улице Профсоюзной, однако первый секретарь обкома Михаил Канунников распорядился иначе: строить на пути к Кремлю, чтобы закрыть вид на неугодный в те времена Троицкий собор.

Привязкой проекта к местности пришлось заниматься псковскому архитектору Алексею Ларкину, который восстанавливал город после Великой Отечественной войны. Строительство кинотеатра «Октябрь», навязанное властями, сыграло в его жизни трагическую роль. Проектную документацию пришлось сильно переработать, последующая стройка велась в ускоренном режиме под сильным административным давлением, чертежи выдавали «с колёс», зачастую с нарушением правил.

Архитектор, как смог, облагородил глухие боковые фасады, изначально не предназначавшиеся для обзора со всех сторон. Под массивное здание пришлось сделать высокую насыпь, из-за чего исторически сложившийся рельеф сильно изменился: Приказные палаты и Власьевская башня оказались в зрительной яме, а панорама Кремля скрылась из вида.

В 1958 году в центральной печати вышли критические публикации относительно строительства объекта, вся вина за содеянное возлагалась на Ларкина. Тот тяжело переживал сложившуюся ситуацию, заболел и попал в больницу, после выписки из которой узнал об увольнении с должности начальника Областного отдела по делам архитектуры.

2 марта 1958-го года Алексей Ларкин скончался на 46-м году жизни после двух перенесенных инфарктов. В том же году «Октябрь» распахнул свои двери для зрителей.

В последующие годы кинотеатр неоднократно хотели снести как диссонирующий объект, но он так и остался на месте. В 90-е годы «Октябрь» перешло в частные руки, прокат кино на время приостановился, в здании функционировал мебельный салон. С наступлением нового столетия параллельно с показом фильмов в «Октябре» стали устраивать ярмарки по продаже меховых изделий, ковров, мёда и прочих товаров, привозимых гастролёрами. Залы были отремонтированы и получили названия «Аристократ» и «Фаворит», в первом разместились двухместные диваны и VIP-зона, во втором - одиночные кресла. Помимо основной функции кинотеатр выполнял ещё одну, которой активно пользовались горожане и туристы: здесь размещался общественный туалет, посетить который можно было за символическую плату.

В 2009 году над «Октябрём» нависла очередная угроза сноса. Областные власти решили обновить площадь Ленина, и вокруг кинотеатра возвели бетонный забор, который, впрочем, исчез уже в 2010-м.

За время своего существования кинотеатр несколько раз менял собственников. Он то переходил в частные руки, то возвращался в ведение города, потом передавался на попечение области. 11 августа 2016-го года «Октябрь» закрылся на ремонт и перешел в управление Театрально-концертной дирекции региона.

«Центральная киноплощадка региона»

Изначально предполагалось, что кинотеатр не изменит внешний облик и сохранит свою функцию, но вместо двух залов появятся три, а название станет более «современным и молодёжным». О масштабных планах по реконструкции «Октября» и его превращению в культурный центр рассказывал Дмитрий Месхиев, который на тот момент являлся руководителем ТКД.

«Это будет центральная киноплощадка региона», - заявлял он и анонсировал показы не только «хитов», но и фильмов на любой вкус. После ремонта, который намеревались завершить в течение года, в здании должны были открыться Клуб любителей авторского кино, сюда же планировали переехать проекты дирекции «Ветка» и «Молоко и Сено». Предполагалось внедрить новые образовательные программы, посвященные кино и туризму.

«Хотим освоить пространство под крышей, сделать некий лофт, смотровую площадку на Кремль. Будет более просторное фойе, информационный туристский центр расположится на втором этаже. Будут и точки питания», - такие планы озвучивал Дмитрий Месхиев в сентябре 2016-го. Он был убеждён, что центральный кинотеатр будет в Пскове не лишним, и ставил задачей сохранить объект в собственности региона.

Однако в начале 2017-го здание включили в план приватизации. Руководитель ТКД называл проводимые действия «технической процедурой» и уверял, что «Октябрь» никто не собирается продавать.

«Пока мне дано задание делать проект ремонта и реставрации кинотеатра «Октябрь». Покупателя нет, продажи не происходит. Ни от одного руководителя области такой информации не поступало», - заверил журналистов Дмитрий Месхиев на встрече 30 января. На тот момент велась подготовка проектно-сметной документации, работы предполагалось начать весной, чтобы «Октябрь» заработал до конца 2017 года.

К июлю ремонт так и не начался в связи с отсутствием средств. Руководство дирекции вело переговоры с различными банками по поводу финансирования и уверяло, что от своих идей относительно «Октября» не отказывается.

В ноябре выяснилось, что трудности с кредитованием решить не удалось. Кинотеатр пустовал уже больше года, горожане советовали не только на невозможность посещать показы в привычном месте, но и на отсутствие санитарной комнаты в центре города. Точных сроков открытия никто назвать не мог, жителей успокаивали обещаниями привести здание в порядок «как только, так сразу».

Отдать молодёжи

В 2018 году объект решили исключить из плана приватизации и передать в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Объединению предстояло сделать «Октябрь» площадкой для реализации множества молодежных инициатив и стартапов, проводить конференции, круглые столы и фестивали в сферах просвещения, науки и искусства.

«Безусловно, в здании будет проведен ремонт, соответствующий проект уже разработан. Это будет современное здание с огромным количеством возможностей для молодежи», - уверял Александр Седунов, возглавлявший управление образования Псковской области.

В молодежном «Лофте» предполагалось сделать несколько вместительных залов для концертов и кинопоказов, игровую, переговорную и рабочую комнаты, арт-пространство и открытую кухню. На его базе хотели открыть туристический центр, кофейню и музей киностудии «Ленфильм». «Лофт» был намерен оказывать поддержку местным музыкантам, приглашать зарубежных артистов, организовывать выставки местных молодых фотографов и художников - впоследствии так и вышло, но на другой площадке.

Инвестор планировал вложить в ремонт «Октября» 70 млн рублей и сдать обновленное пространство осенью 2018 года. Однако во время подготовительных работ были обнаружены серьезные дефекты: проседание фундамента и повреждение несущих стен. Сроки перенесли на конец 2019-го года.

К Ганзейским дням здание находилось в плачевном состоянии и было окружено забором, который закрыли «ганзейским» баннером, дабы не пугать гостей города.

В августе 2019 года губернатор Михаил Ведерников отмечал, что, несмотря на возникшие сложности, инвестор не отказался от проекта по открытию молодежного центра в здании бывшего кинотеатра. Оборудование было закуплено, строительные работы велись, их планировали завершить до конца года.

«Хороший вид из окна будущего молодежного лофта. Наша молодежь заслуживает такое соседство больше, чем очередное кафе или вещевая ярмарка», - поделился глава региона снимками по итогам посещения стройплощадки.

Вместо кино - книги

В 2020-м году «Лофт» получил в безвозмездное пользование комплекс зданий на улице Спортивной, где в максимально сжатые сроки был создан молодежный центр. «Октябрь», тем временем, вернулся в областную казну, затем перешел на баланс города и был передан Централизованной библиотечной системе. 320 млн на завершение реконструкции нашлись в федеральном бюджете, именно это стало причиной перемены планов. Привлечь такую внушительную сумму на создание кинотеатра не удалось, а вот современная библиотека - другое дело.

С учётом ранее проделанных работ проект предполагали реализовать за 2021-2022 годы, после чего в здание бывшего кинотеатра смогла бы переехать Городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, нуждающаяся в расширении площадей.

Перешедший на должность художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, которому так и не удалось воплотить в жизнь свой проект реконструкции, высказывал опасения, что «Октябрь» может превратиться в местечковый провинциальный объект, малоинтересный приезжающим в Псков туристам.

В Сети в то же время появилась петиция, авторы которой вовсе выступали за снос здания, которое заслоняет вид на Кремль.

В конце 2020 года был заключен контракт с подрядной организацией, которой предстояло полностью разработать и представить проект, провести работы, в том числе первоочередные, связанные с усилением фундамента, стен и заменой кровли. Во внешнем облике решили использовать витражное остекление, а фасад по предложению главы региона надлежало покрасить в светло-серый цвет, чтобы он гармонично вписался в пространство.

В марте 2021 были обнародованы подробности и фото эскизного проекта, центральное место в котором было отведено историко-краеведческой библиотеке с зонами для обучения, проведения мастер-классов, общения, выставочными пространствами и мультимедийными информационными центрами. Помимо цокольного и первого этажей предполагалась организация второго с размещением там конференц-зала на 100 человек и кинозала на 50 мест. По соседству предусмотрели смотровую площадку с панорамным видом на Троицкий собор. Пока подрядчик занимался реконструкцией, псковичам предложили придумать новое название для бывшего кинотеатра «Октябрь».

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Не совсем по плану

В августе 2021-го строительные работы велись с опережением графика, рабочие выполняли устройство внешних сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. К концу года планировалось приступить непосредственно к реконструкции здания, тем более, что большинство несущих стен находились в удовлетворительном состоянии. Однако в кирпичных перегородках внутренних помещений имелись трещины, часть из них можно было устранить, в иных случаях предстояло демонтировать и выложить заново. В связи с планами по обустройству трёх полноценных этажей необходимо было усилить фундамент и установить новую металлическую стропильную систему.

Параллельно на площадке, где в XIV веке располагался Княжий двор, трудились археологи. Раскопки оказались продуктивными: нашли основание церкви Варлаама Хутынского XVI века, княжескую печать конца XI – начала XII веков с изображением архангела Михаила и надписью «Господи помоги Михаилу князю русскому», деревянный настил, фрагменты построек, связанные со Старым Торгом. Находки планировалось представить на всеобщее обозрение после завершения реконструкции.

В начале марта 2022-го представитель подрядной организации сообщал, что работы ведутся по графику. Закупались материалы и комплектующие, внутри обустраивали новые и демонтировали аварийные конструкции. Областные и городские власти, депутаты областного Собрания и общественники контролировали происходящее в рамках выездов на стройплощадку, в ходе которых становились известны все новые подробности: на первом этаже появится зона общественного питания, в здании разместится выставка «Псковские храмы и фрески».

«Это что-то абсолютно другое - уникальное, ультрасовременное. Здесь совершено точно будет интересно и нашим юным школьникам, и студентам. Реализация такого проекта станет большим успехом для города и региона», - поделился впечатлениями после очередного осмотра объекта депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

В одном из видеобращений губернатор назвал новый срок открытия многофункциональной культурной площадки - 2023- год. Михаил Ведерников подчеркнул, что к современности «Октябрь» дошел с развалившимся фундаментом, трещинами в несущих стенах, прохудившейся крышей, и «недалек был час, когда он сложился бы, как карточный домик».

«Изначально мы провели изыскания. Оказалось, что здание в очень критическом состоянии, износ составил более 60% по несущим конструкциям, фундамент тоже был в неудовлетворительном состоянии. Нюансы строительного характера сложные, но решаемые», - подтверждал директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В ноябре 2022-го подрядчик закончил все внешние отделочные работы и приступил к внутренним. В декабре выяснилось, что на завершение реконструкции требуются дополнительные средства.

«Не совсем всё шло по плану, на самом деле. В принципе, внешне мы видим, что он уже принял финальные очертания, установлены новые оконные проемы, здание покрашено, кровлю поменяли. Вопросы возникают по внутренним отделочным работам и оборудованию. Немного поменялась стоимость объекта за это время», - озвучил новые вводные глава города Борис Елкин и заверил, что договорённости о выделении денег достигнуты.

К началу 2023-го сообщалось о завершении более половины всех работ по реконструкции, в июне общестроительная готовность составила 90%. Казалось бы, открытие было не за горами, но тут снова потребовались дополнительные деньги. Очередной транш в размере 208,34 млн поступил только в конце 2023-го из резервного фонда президента РФ.

По состоянию на 30 января 2024-го процент технической готовности объекта оценивали в 78%, подрядчик шёл по графику и намеревался завершить работы к Дню города в июле. Однако впоследствии торжественное открытие библиотеки решили приурочить к 80-летию со дня образования Псковской области, которое отмечалось в конце августа. Но в соцсетях появилась информация о появлении трещин на здании. Подрядчик оперативно устранил повреждения на фасаде, но сдать объект в срок не успел.

С началом благоустройства прилегающей территории появилась надежда, что здание распахнёт свои двери до конца года. В декабре все работы были завершены, поблизости начали устанавливать малые архитектурные формы. Городу определенно повезло с подрядчиком, который довел объект до ума, несмотря на все сложности, и сдал не пустое здание, а с мультимедийной составляющей, облагородил территорию. 

Торжественное открытие назначили на начало 2025 года. В настоящее время история долгостроя подошла к концу. Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и туристский центр Псковской области распахнут свои двери 20 февраля, в День флага Псковской области. В бывшем здании кинотеатра «Октябрь» должны открыться два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, кафе, а также общественный туалет. Журналисты ПЛН примут участие в историческом событии и обязательно расскажут и покажут, как преобразился объект, и действительно ли он так хорош, как было обещано.

Ульяна Лаблюк

Теги: #библиотека #благоустройство #реставрация #кинотеатр Октябрь
Источник: Псковская Лента Новостей
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