«Октябрь»: через тернии к открытию

Бывший кинотеатр «Октябрь» в центре Пскова наконец-то готов распахнуть свои двери. Совсем скоро в здании, которое пустовало с июля 2016 года, откроются современная библиотека, туристский центр и другие современные пространства. Выставки шуб и мёда, старые кинозалы с пафосными названиями, планы по созданию лофта и сложности реконструкции остались позади, впереди - светлое будущее.
Накануне торжественного события мы вспоминаем историю объекта, который изначально появился не на своём месте, несколько раз оказывался на грани сноса, использовался под разные нужды, фигурировал во многих проектах и рисковал остаться долгостроем.
История «Октября» началась в 1957-м году, когда Псков получил средства на строительство типового двухзального кинотеатра на 800 мест. Центральные власти выделили городу 1 867 600 рублей. Изначально объект собирались поставить на улице Профсоюзной, однако первый секретарь обкома Михаил Канунников распорядился иначе: строить на пути к Кремлю, чтобы закрыть вид на неугодный в те времена Троицкий собор.
Привязкой проекта к местности пришлось заниматься псковскому архитектору Алексею Ларкину, который восстанавливал город после Великой Отечественной войны. Строительство кинотеатра «Октябрь», навязанное властями, сыграло в его жизни трагическую роль. Проектную документацию пришлось сильно переработать, последующая стройка велась в ускоренном режиме под сильным административным давлением, чертежи выдавали «с колёс», зачастую с нарушением правил.
Архитектор, как смог, облагородил глухие боковые фасады, изначально не предназначавшиеся для обзора со всех сторон. Под массивное здание пришлось сделать высокую насыпь, из-за чего исторически сложившийся рельеф сильно изменился: Приказные палаты и Власьевская башня оказались в зрительной яме, а панорама Кремля скрылась из вида.
В 1958 году в центральной печати вышли критические публикации относительно строительства объекта, вся вина за содеянное возлагалась на Ларкина. Тот тяжело переживал сложившуюся ситуацию, заболел и попал в больницу, после выписки из которой узнал об увольнении с должности начальника Областного отдела по делам архитектуры.
2 марта 1958-го года Алексей Ларкин скончался на 46-м году жизни после двух перенесенных инфарктов. В том же году «Октябрь» распахнул свои двери для зрителей.
В последующие годы кинотеатр неоднократно хотели снести как диссонирующий объект, но он так и остался на месте. В 90-е годы «Октябрь» перешло в частные руки, прокат кино на время приостановился, в здании функционировал мебельный салон. С наступлением нового столетия параллельно с показом фильмов в «Октябре» стали устраивать ярмарки по продаже меховых изделий, ковров, мёда и прочих товаров, привозимых гастролёрами. Залы были отремонтированы и получили названия «Аристократ» и «Фаворит», в первом разместились двухместные диваны и VIP-зона, во втором - одиночные кресла. Помимо основной функции кинотеатр выполнял ещё одну, которой активно пользовались горожане и туристы: здесь размещался общественный туалет, посетить который можно было за символическую плату.
В 2009 году над «Октябрём» нависла очередная угроза сноса. Областные власти решили обновить площадь Ленина, и вокруг кинотеатра возвели бетонный забор, который, впрочем, исчез уже в 2010-м.
За время своего существования кинотеатр несколько раз менял собственников. Он то переходил в частные руки, то возвращался в ведение города, потом передавался на попечение области. 11 августа 2016-го года «Октябрь» закрылся на ремонт и перешел в управление Театрально-концертной дирекции региона.
Изначально предполагалось, что кинотеатр не изменит внешний облик и сохранит свою функцию, но вместо двух залов появятся три, а название станет более «современным и молодёжным». О масштабных планах по реконструкции «Октября» и его превращению в культурный центр рассказывал Дмитрий Месхиев, который на тот момент являлся руководителем ТКД.
«Это будет центральная киноплощадка региона», - заявлял он и анонсировал показы не только «хитов», но и фильмов на любой вкус. После ремонта, который намеревались завершить в течение года, в здании должны были открыться Клуб любителей авторского кино, сюда же планировали переехать проекты дирекции «Ветка» и «Молоко и Сено». Предполагалось внедрить новые образовательные программы, посвященные кино и туризму.
Однако в начале 2017-го здание включили в план приватизации. Руководитель ТКД называл проводимые действия «технической процедурой» и уверял, что «Октябрь» никто не собирается продавать.
«Пока мне дано задание делать проект ремонта и реставрации кинотеатра «Октябрь». Покупателя нет, продажи не происходит. Ни от одного руководителя области такой информации не поступало», - заверил журналистов Дмитрий Месхиев на встрече 30 января. На тот момент велась подготовка проектно-сметной документации, работы предполагалось начать весной, чтобы «Октябрь» заработал до конца 2017 года.
К июлю ремонт так и не начался в связи с отсутствием средств. Руководство дирекции вело переговоры с различными банками по поводу финансирования и уверяло, что от своих идей относительно «Октября» не отказывается.
В ноябре выяснилось, что трудности с кредитованием решить не удалось. Кинотеатр пустовал уже больше года, горожане советовали не только на невозможность посещать показы в привычном месте, но и на отсутствие санитарной комнаты в центре города. Точных сроков открытия никто назвать не мог, жителей успокаивали обещаниями привести здание в порядок «как только, так сразу».
В 2018 году объект решили исключить из плана приватизации и передать в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Объединению предстояло сделать «Октябрь» площадкой для реализации множества молодежных инициатив и стартапов, проводить конференции, круглые столы и фестивали в сферах просвещения, науки и искусства.
«Безусловно, в здании будет проведен ремонт, соответствующий проект уже разработан. Это будет современное здание с огромным количеством возможностей для молодежи», - уверял Александр Седунов, возглавлявший управление образования Псковской области.
В молодежном «Лофте» предполагалось сделать несколько вместительных залов для концертов и кинопоказов, игровую, переговорную и рабочую комнаты, арт-пространство и открытую кухню. На его базе хотели открыть туристический центр, кофейню и музей киностудии «Ленфильм». «Лофт» был намерен оказывать поддержку местным музыкантам, приглашать зарубежных артистов, организовывать выставки местных молодых фотографов и художников - впоследствии так и вышло, но на другой площадке.
Инвестор планировал вложить в ремонт «Октября» 70 млн рублей и сдать обновленное пространство осенью 2018 года. Однако во время подготовительных работ были обнаружены серьезные дефекты: проседание фундамента и повреждение несущих стен. Сроки перенесли на конец 2019-го года.
К Ганзейским дням здание находилось в плачевном состоянии и было окружено забором, который закрыли «ганзейским» баннером, дабы не пугать гостей города.
В августе 2019 года губернатор Михаил Ведерников отмечал, что, несмотря на возникшие сложности, инвестор не отказался от проекта по открытию молодежного центра в здании бывшего кинотеатра. Оборудование было закуплено, строительные работы велись, их планировали завершить до конца года.
В 2020-м году «Лофт» получил в безвозмездное пользование комплекс зданий на улице Спортивной, где в максимально сжатые сроки был создан молодежный центр. «Октябрь», тем временем, вернулся в областную казну, затем перешел на баланс города и был передан Централизованной библиотечной системе. 320 млн на завершение реконструкции нашлись в федеральном бюджете, именно это стало причиной перемены планов. Привлечь такую внушительную сумму на создание кинотеатра не удалось, а вот современная библиотека - другое дело.
С учётом ранее проделанных работ проект предполагали реализовать за 2021-2022 годы, после чего в здание бывшего кинотеатра смогла бы переехать Городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василёва, нуждающаяся в расширении площадей.
Перешедший на должность художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, которому так и не удалось воплотить в жизнь свой проект реконструкции, высказывал опасения, что «Октябрь» может превратиться в местечковый провинциальный объект, малоинтересный приезжающим в Псков туристам.
В Сети в то же время появилась петиция, авторы которой вовсе выступали за снос здания, которое заслоняет вид на Кремль.
В конце 2020 года был заключен контракт с подрядной организацией, которой предстояло полностью разработать и представить проект, провести работы, в том числе первоочередные, связанные с усилением фундамента, стен и заменой кровли. Во внешнем облике решили использовать витражное остекление, а фасад по предложению главы региона надлежало покрасить в светло-серый цвет, чтобы он гармонично вписался в пространство.
В марте 2021 были обнародованы подробности и фото эскизного проекта, центральное место в котором было отведено историко-краеведческой библиотеке с зонами для обучения, проведения мастер-классов, общения, выставочными пространствами и мультимедийными информационными центрами. Помимо цокольного и первого этажей предполагалась организация второго с размещением там конференц-зала на 100 человек и кинозала на 50 мест. По соседству предусмотрели смотровую площадку с панорамным видом на Троицкий собор. Пока подрядчик занимался реконструкцией, псковичам предложили придумать новое название для бывшего кинотеатра «Октябрь».
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
В августе 2021-го строительные работы велись с опережением графика, рабочие выполняли устройство внешних сетей водопровода, канализации и теплоснабжения. К концу года планировалось приступить непосредственно к реконструкции здания, тем более, что большинство несущих стен находились в удовлетворительном состоянии. Однако в кирпичных перегородках внутренних помещений имелись трещины, часть из них можно было устранить, в иных случаях предстояло демонтировать и выложить заново. В связи с планами по обустройству трёх полноценных этажей необходимо было усилить фундамент и установить новую металлическую стропильную систему.
Параллельно на площадке, где в XIV веке располагался Княжий двор, трудились археологи. Раскопки оказались продуктивными: нашли основание церкви Варлаама Хутынского XVI века, княжескую печать конца XI – начала XII веков с изображением архангела Михаила и надписью «Господи помоги Михаилу князю русскому», деревянный настил, фрагменты построек, связанные со Старым Торгом. Находки планировалось представить на всеобщее обозрение после завершения реконструкции.
В начале марта 2022-го представитель подрядной организации сообщал, что работы ведутся по графику. Закупались материалы и комплектующие, внутри обустраивали новые и демонтировали аварийные конструкции. Областные и городские власти, депутаты областного Собрания и общественники контролировали происходящее в рамках выездов на стройплощадку, в ходе которых становились известны все новые подробности: на первом этаже появится зона общественного питания, в здании разместится выставка «Псковские храмы и фрески».
В одном из видеобращений губернатор назвал новый срок открытия многофункциональной культурной площадки - 2023- год. Михаил Ведерников подчеркнул, что к современности «Октябрь» дошел с развалившимся фундаментом, трещинами в несущих стенах, прохудившейся крышей, и «недалек был час, когда он сложился бы, как карточный домик».
В ноябре 2022-го подрядчик закончил все внешние отделочные работы и приступил к внутренним. В декабре выяснилось, что на завершение реконструкции требуются дополнительные средства.
«Не совсем всё шло по плану, на самом деле. В принципе, внешне мы видим, что он уже принял финальные очертания, установлены новые оконные проемы, здание покрашено, кровлю поменяли. Вопросы возникают по внутренним отделочным работам и оборудованию. Немного поменялась стоимость объекта за это время», - озвучил новые вводные глава города Борис Елкин и заверил, что договорённости о выделении денег достигнуты.
К началу 2023-го сообщалось о завершении более половины всех работ по реконструкции, в июне общестроительная готовность составила 90%. Казалось бы, открытие было не за горами, но тут снова потребовались дополнительные деньги. Очередной транш в размере 208,34 млн поступил только в конце 2023-го из резервного фонда президента РФ.
По состоянию на 30 января 2024-го процент технической готовности объекта оценивали в 78%, подрядчик шёл по графику и намеревался завершить работы к Дню города в июле. Однако впоследствии торжественное открытие библиотеки решили приурочить к 80-летию со дня образования Псковской области, которое отмечалось в конце августа. Но в соцсетях появилась информация о появлении трещин на здании. Подрядчик оперативно устранил повреждения на фасаде, но сдать объект в срок не успел.
С началом благоустройства прилегающей территории появилась надежда, что здание распахнёт свои двери до конца года. В декабре все работы были завершены, поблизости начали устанавливать малые архитектурные формы. Городу определенно повезло с подрядчиком, который довел объект до ума, несмотря на все сложности, и сдал не пустое здание, а с мультимедийной составляющей, облагородил территорию.
Торжественное открытие назначили на начало 2025 года. В настоящее время история долгостроя подошла к концу. Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и туристский центр Псковской области распахнут свои двери 20 февраля, в День флага Псковской области. В бывшем здании кинотеатра «Октябрь» должны открыться два читальных зала, зоны для обучения и проведения мастер-классов, выставочные площадки, коворкинг, конференц-зал с кинозалом, кафе, а также общественный туалет. Журналисты ПЛН примут участие в историческом событии и обязательно расскажут и покажут, как преобразился объект, и действительно ли он так хорош, как было обещано.
Ульяна Лаблюк