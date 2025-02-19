Результаты археологических раскопок представлены в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Осенью 2021 года проводились археологические раскопки на территории вокруг здания бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, где планировались новые коммуникации. Раскопы получили названия «Княжий двор 1» и «Княжий двор 2» из-за своей близости к историческому месту нахождения княжеского двора. Как сообщили в Telegram-канале «Псковская археология», результаты этих раскопок стали важной частью экспозиции, представленной в обновлённом здании и на прилегающей территории.
Фото здесь и далее: Псковская археология / Telegram-канал
В раскопе «Княжий двор 1» была обнаружена церковь Варлаама Хутынского Чудотворца, построенная в 1530 году.
На фото: Церковь Варлаама Хутынского Чудотворца на Площади
Сегодня контур церкви можно увидеть на поверхности перед зданием кинотеатра в виде фундамента, к которому прилагается информационный стенд.
На фото: информационный стенд
Раскоп «Княжий двор 2» позволил раскрыть деревянные постройки и культурные слои, датируемые X–XV веками.
Глубина раскопа достигала 5,1 метра.
Профиль раскопа в уменьшенном виде перенесен внутрь здания бывшего «Октября».
Напомним, сегодня, 20 февраля, в День флага Псковской области, пройдет торжественное открытие историко-краеведческой библиотека имени И. И. Василёва и туристского центра Псковской области, которые расположатся в здании бывшего кинотеатра «Октябрь».