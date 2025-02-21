Культура

175 лет исполнилось со дня рождения живописца Федора Васильева

175 лет назад 22 февраля родился художник Федор Васильев, который прожил всего 23 года, но чье имя навсегда осталось в истории искусства благодаря его яркому таланту и большому вкладу в развитие русского пейзажа.

Он вырос в бедной семье в городе Гатчина Петербургской губернии и с детства делал все возможное, чтобы выбраться из нищеты.

Художественное образование получил в Рисовальной школе Общества поощрения художников. Значительное влияние на формирование художественной индивидуальности живописца оказал художник Иван Крамской. Федор Васильев, будучи также учеником Ивана Шишкина, под его руководством в 1897 году побывал на острове Валаам. Во время продолжительного путешествия по Волге исполнил многочисленные рисунки, эскизы, на основе которых создал ряд значительных произведений. По приглашению Строгановых жил и работал в их имении Знаменское Тамбовской губернии, а затем в Хотино на Украине. Летом 1870 года много работал с И.Е. Репиным и Е.К. Макаровым на Волге.

Зимой 1871 года он заболел туберкулезом. Конец жизни провел в Ялте и был похоронен на старом Массандровском кладбище.

Несмотря на трагически короткую жизнь, художник вошёл в русское реалистическое искусство как обладатель утончённого колористического дара и как создатель своеобразного жанра лирико-драматического «пейзажа настроения».

«Гениальный мальчик», так знакомые художники называли Федора Васильева.

В Псковской картинной галерее его творчество представлено живописной работой «Вечер. Перед грозой» (1868-1869).

Эта работа поступила в 1919-1921 годах из музея Псковского археологического общества, куда попала из собрания псковского коллекционера Ф.М. Плюшкина.

На картине излюбленный мотив художника – деревья над заболоченным прудом, возле которого доживает свои дни покосившаяся избушка под соломенной крышей. В пейзаже чувствуется драматическое напряжение, выраженное в контрасте ржавой листвы и свинцово-синей тяжести воды. Присутствует и характерный для времени социальный акцент.

Увидеть работу художника можно в парадном зале Картинной галереи.

По материалам пресс-службы Псковского музея-заповедника