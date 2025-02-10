Культура

Федор Плюшкин — великий собиратель. «Разговоры о важных». ВИДЕО

Живший в XIX веке пскович Федор Плюшкин поднялся из мальчика на побегушках до потомственного почетного гражданина города. Он развивал купеческое дело и сорок лет собирал коллекцию. Там было все: монеты, картины, иконы, древние тексты, газетные вырезки, веера, часы, зубы мамонта, булыжники. После смерти собирателя его находки были выкуплены последним российским императором и пополнили сокровищницы Эрмитажа, Русского музея и других значимых собраний. Найденный в 2016 году самый большой клад в истории Пскова — скорее всего, часть коллекции Плюшкина. И с гоголевским карикатурным собирателем он тоже связан.

Повнимательнее присмотримся к жизни и трудам Федора Плюшкина в очередном видеофильме «ПЛН-ТВ» из проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших свой вклад в развитие России.

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Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.