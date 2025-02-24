Культура

С 1 марта экскурсоводов без аттестации не допустят к работе в Псковском кремле

С 1 марта экскурсоводы, проводящие экскурсии на территории ансамбля Псковского кремля и не состоящие в штате Псковского музея-заповедника, обязаны предъявлять идентификационные карточки, подтверждающие прохождение аттестации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповденик

Экскурсоводам, не являющимся действующими сотрудниками музея, необходимо предоставить на кассе Святых ворот документ об аттестации (идентификационную карточку).

Аттестация должна быть пройдена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В случае отказа предъявить документ или его неимения экскурсоводы не будут допущены до ведения экскурсионной деятельности на территории Псковского кремля.

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Подробнее с информацией об аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков можно ознакомиться здесь.