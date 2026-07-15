Обломок амулета с фантастическим зверем нашли археологи на Завеличье

️Еще одна находка из Ольгинского-10 раскопа на Завеличье – обломок фигурки фантастического зверя. На этот раз от странного животного осталась только голова, сообщил Археологический центр Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

Облик такой фигурки известен по другим, хорошо сохранившимся археологическим находкам в северной и центральной частях Древней Руси (в том числе и в Пскове) и Прибалтике. Впервые большое количество таких подвесок нашли на территории Смоленщины (благодаря чему в археологической литературе за амулетами закрепилось название «конек смоленского типа»), а также в низовьях реки Даугава, в землях ливов. Это было женское украшение-амулет – его носили на груди или на поясе, часто вместе с другими подвесками. Основной хронологический интервал наибольшего распространения подвески – XI-1-я пол. XII веков, но встречаются они в культурных отложениях вплоть до XIII-XIV веков.

Дискуссия о том, что это за зверь, ведется годами. Исследователи видели в подвеске изображение собаки, барса, рыси, но чаще всего коня. В 2014 году латышский исследователь Роберт Спиргис высказал предположение, что этот зверь напоминает левкроту – фантастического зверя начала нашей эры, описанного Плинием Старшим в его многотомном труде «Естественная история». Водится этот зверь в Индии, задние ноги у него оленьи, шея, грудь и передние лапы львиные, размеры совпадают с размерами осла.

Левкрота обладает огромной пастью от уха до уха, а вместо зубов у нее во рту сплошная костяная пластина. Чудовище способно подражать человеческой речи, чрезвычайно быстро бегает и отличается омерзительной привычкой заманивать к себе путников с самыми грубыми гастрономическими намерениями. Однако, высказывает предположение Спиргис, «древнерусское духовенство знало какую-то связанную с левкротой морализующую историю, которая до нас не дошла», и воспринималась эта «зверюшка» русскими книжниками как страж земного рая. И в самом деле, голова у этой подвески не слишком похожа на лошадиную – не то, что на финно-угорских подвесках с изображениями двух смотрящих в разные стороны коней – там «кони» очень узнаваемы.

️И как бы то ни было, с 2004 года изображение такого амулета является символом Института археологии Российской академии наук.

Напомним, ранее находка из Ольгинского-10 раскопа на Завеличье пополнила коллекцию псковских лунниц. Состав сплава, из которого изготовлен артефакт, пока не выяснен, аналитическая работа будет проходить уже после окончания полевого сезона.