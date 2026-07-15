«Лавандовая ночь» снова покорила сердца псковичей

Долгожданное для псковичей событие летнего сезона, концерт под открытым небом «Лавандовая ночь», ярко прошло на террасе отеля «Покровский».

Видео: «МК в Пскове»

Поклонники ставшего уже традиционным, но не менее впечатляющего спустя годы музыкального вечера услышали выступление солистки Мариинского театра Марии Баянкиной под аккомпанемент оркестра из лучших музыкантов Санкт-Петербурга. Оркестром руководил лауреат премии имени Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей и премии правительства Москвы Николай Хондзинский.

Со сцены прозвучали как известные всему миру арии и камерные произведения, так и редкие композиции, которые совсем недавно стали открытием и для музыкантов, пишет «МК в Пскове».