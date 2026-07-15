 
Культура

В Печорах пройдет органный концерт при свечах

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Концерт органной и ансамблевой музыки состоится в Лютеранской церкви святого Петра (улица Гагарина, дом 12а) 16 июля в 21:00 при свечах, сообщили организаторы в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: «Органные концерты в Печорах» / «ВКонтакте»

В концерте примут участие Евгения Шубина на ханге и перкуссии, Александра Бажан на ханге, вокалистка Полина Реана Авис, Екатерина Лихина из Вены на органе, Дина Ихина и Денис Маханьков из Печор на органе.

В программе шедевры органной музыки, авторские сочинения и импровизации.

 


Будет организована доставка туда и обратно на концерт из Пскова, подробности о бронировании в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте».

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