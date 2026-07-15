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«Тайпан», Лиза Матрешка и Нина Шнайдер: кто споет на Дне города Пскова

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Стали известны имена звезд, которые выступят на концерте в рамках празднования Дня города Пскова 26 июля. Их глава города Борис Елкин назвал в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Хедлайнером вечера станет группа «Тайпан». Это авторы известных хитов, чьи треки собрали миллионы прослушиваний.

«Их песни покорили огромную аудиторию – а теперь артисты подарят эту невероятную энергию Пскову! Готовьтесь ловить драйв от живого выступления!» – призвал Борис Елкин.

Лиза Матрешка удивит сочетанием поп-музыки с электроникой, джазом и речитативом, певица Нина Шнайдер окунет всех в атмосферу тепла и искренности – в ее песнях поп-музыка переплетается с этникой и акустическими балладами. А киберфолк‑группа Runa Project выступит с фольклорными мотивами в тандеме с космическими электронными звуками.

Звезды выступят в последний день фестиваля ко дню города – 26 июля в 18:00 на сцене в Финском парке.

Напомним, фестиваль пройдет с 19 по 26 июля. Участников праздника ждет насыщенная программа для детей и для взрослых – концерты, фестивали, мастер‑классы.

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