«Тайпан», Лиза Матрешка и Нина Шнайдер: кто споет на Дне города Пскова

Стали известны имена звезд, которые выступят на концерте в рамках празднования Дня города Пскова 26 июля. Их глава города Борис Елкин назвал в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
Хедлайнером вечера станет группа «Тайпан». Это авторы известных хитов, чьи треки собрали миллионы прослушиваний.
Лиза Матрешка удивит сочетанием поп-музыки с электроникой, джазом и речитативом, певица Нина Шнайдер окунет всех в атмосферу тепла и искренности – в ее песнях поп-музыка переплетается с этникой и акустическими балладами. А киберфолк‑группа Runa Project выступит с фольклорными мотивами в тандеме с космическими электронными звуками.
Звезды выступят в последний день фестиваля ко дню города – 26 июля в 18:00 на сцене в Финском парке.
Напомним, фестиваль пройдет с 19 по 26 июля. Участников праздника ждет насыщенная программа для детей и для взрослых – концерты, фестивали, мастер‑классы.