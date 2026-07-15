От советского двора до городских легенд: что приготовили «Псковские каникулы»

Совсем скоро набережная Великой на пару дней станет порталом в советскую эпоху: там появятся телефонная будка и киоск «Мороженое», зазвучат хиты 60-70-х годов, каждый желающий сможет сфотографироваться на пленочную камеру – и все это в окружении людей в платьях в горошек и брюках-клеш. С 30 июля по 2 августа в городе будет проходить фестиваль-реконструкция, который станет частью проекта «Псковские каникулы». Это не единственное запланированное мероприятие – псковичей также ждут кинопоказы под открытым небом и три конкурса, в которых сможет принять участие любой желающий.

Изображение: Михаил Ведерников / ВКонтакте

«Псковские каникулы» – новый туристический бренд, призванный сделать летний отдых жителей и гостей города более насыщенным и привлечь в область больше туристов. Он продолжает линейку сезонных региональных проектов – «Рождество начинается здесь» и «Весна. Стоит только расправить крылья».

«Основная цель проекта заключается в развитии туристического бренда города, привлечении внимания широкой аудитории к богатому историко-культурному наследию региона и созданию позитивного эмоционального опыта для каждого участника», – пояснили в управлении информационной политики области.

Так как проект очень разноплановый, его бюджет будет сформирован из нескольких источников: федерального, регионального, а также внебюджетных средств.

Ретро на набережной

Главным событием «Псковских каникул» станет одноименный фестиваль-реконструкция, который погрузит псковичей в атмосферу 60-70-х годов прошлого века. На набережной Великой появятся стилизованные локации, воссоздающие типичные для тех лет пространства: уголок советского двора, телефонная будка, фотозона в духе типичной квартиры той эпохи с коврами, киоск «Мороженое» и другие. Участники реконструкции будут одеты в аутентичные костюмы: платья в горошек, брюки-клеш, рубашки с отложными воротниками, береты и кепки.

Гости фестиваля смогут увидеть, как жили люди в 1960-1970-е годы. Будет продемонстрирована работа советской бытовой техники – проигрывателей, катушечных магнитофонов, старых фотоаппаратов, а также инсценирована работа фермы тех лет. Все желающие смогут поиграть в советские дворовые и настольные игры, сфотографироваться и получить моментальный снимок в стиле советского фотоателье. В программу также входят музыка и танцы. Зрители услышат живое исполнение хитов 1960-1970-х годов и посмотрят на выступления вокально-инструментальных ансамблей. Планируются мини-экскурсии с короткими историями о Пскове – они пройдут в формате уличных лекций с актерами в образах жителей советского города. Кроме того, каждый сможет купить себе что-то на память. На фестивале будут работать торговые ряды в стиле советских магазинов и ярмарок, где посетителям предложат сувениры в духе продукции времен СССР.

«Фестиваль “Псковские каникулы” – это яркое событие, направленное на возрождение и популяризацию образа Пскова как уникального исторического и культурного центра, ассоциируемого с атмосферой настоящего отпуска и незабываемого отдыха. Для псковичей это повод окунуться в ностальгию и провести время с семьей, для гостей города – уникальная возможность прочувствовать атмосферу эпохи», – отметили в информуправлении области.

Фестиваль-реконструкция будет проходить с 30 июля по 2 августа на набережной Великой – начиная от улицы Профсоюзной до улицы Воеводы Шуйского.

Лето, кино и истории

Другим важным элементом проекта станет летний кинотеатр. В амфитеатре у историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, прямо под открытым небом пройдет ряд кинопоказов. Посетить их смогут все желающие – вход будет свободным и бесплатным. Список фильмов пока формируется.

Кроме того, в рамках проекта проведут три конкурса. Первый будет посвящен оформлению общественных пространств в соответствии с брендбуком «Псковских каникул». Принять участие в нем смогут как жители, так и представители бизнеса, оформив фасады зданий, витрины, входные группы, а также балконы, окна и придомовые территории в стилистике проекта. Организации и предприятия оценит экспертное жюри, среди простых горожан победителей определят с помощью интернет-голосования. Лучшие работы получат денежные премии от 50 до 250 тысяч рублей.

Изображение: Михаил Ведерников / Мах

Еще один конкурс проведут среди территориальных общественных самоуправлений (ТОСов). Участникам предложат разработать проекты по благоустройству общественных и дворовых территорий, созданию мест для отдыха, занятий физической культурой и спортом. Проекты победителей планируют реализовать в 2027 году в общественных пространствах Пскова. При этом все конкурсные работы должны быть выполнены в стилистике брендбука «Псковских каникул».

Третий конкурс – «А вот ещё одна история была…» – посвящен малоизвестным историям, легендам, сказкам и небылицам, связанным с Псковской землей. Принять участие в нем смогут все желающие, готовые поделиться такими сюжетами. Истории-победители будут отражены в малых художественных формах, которые установят на набережной Великой. Они составят уникальный городской маршрут, пройти по которому можно будет через QR-код или аудиогид.

По задумке авторов, «Псковские каникулы» должны объединить историю, культуру и современную городскую жизнь в единое летнее пространство. Организаторы рассчитывают, что проект не только разнообразит досуг жителей и гостей города, но и поможет сформировать новый туристический образ Пскова.

Елизавета Левадная