22 новых взгляда в историю: в «Михайловском» подготовили новую «Пушкиниану»

Новый, 113-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» подготовлен в Государственном Пушкинском заповеднике.

В основу нового сборника легли материалы двух апрельских конференций этого года: XVI круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья», посвящённого памяти историка, краеведа, выдающегося музейного работника Михаила Васильева, и чтений «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная…» в рамках многолетнего конференц-проекта Пушкинского заповедника «Библиотека в усадьбе».

На первой странице обложки нового сборника — репродукция работы Игоря Прилуцкого «Михайловское. Дом Пушкина. Зальце» (1989) из фондов музея-заповедника

Ведущая тема первого раздела сборника — тема Великой Отечественной. «В 2026 году исполнилось 85 лет со дня начала той войны, — говорит редактор издания Ольга Бахтина. — И неудивительно поэтому, что в фокусе внимания многих авторов, чьи публикаций вошли в эту часть книги, оказалось военное и послевоенное время — каждое со своими вызовами и задачами, требующими колоссального напряжения сил и порой нетривиальных решений».

Однако военная тема — здесь далеко не единственная. В материалах раздела читатели также найдут новые для себя сведения и о других периодах истории Святогорья: от уточнения деталей первого явления иконы Умиления Божьей Матери пастуху Тимофею и рассказа о наместниках и приказчиках Вороноча в конце XVI века до обзора древесно-кустарникового и цветочного оформление некрополя Ганнибалов и Пушкиных во второй половине ХХ века.

«Главную тему “библиотечных“ чтений, — продолжает Ольга Бахтина, — определило очевидное: книжное собрание является своего рода слепком образа мысли его владельца, и анализ личных библиотек позволяет создать или существенно дополнить представление о человеке читающем».

В этой части сборника особо значимыми для музейщиков «Михайловского», да и для всех, кому интересны судьбы и характеры людей пушкинского круга, можно назвать статьи «Круг чтения Алексея Вульфа: материалы к выставке» и «Хозяйственные и общественные интересы А.Н. Вульфа по книгам из библиотеки Тригорского».

Дополняют сборник ещё две работы. Одна из них посвящена раннесоветскому (1920-е годы) периоду бытования в селе Захино Опочецкого уезда водяной мельницы, первой в губернии электростанции и уникального, единственного на то время в России турбиностроительного завода и судьбе их арендатора А. Тиме. Другая публикация — небезынтересные размышления филолога о Пушкине как «русском европейце».

В «Михайловском» подчёркивают: издание в первую очередь рассчитано на специалистов — музейщиков, историков, литературоведов, педагогов-словесников — но наверняка найдёт отклик и у всех, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинским местам России.

Всего в новой «Михайловской пушкиниане» — 22 статьи и заметки. В музее-заповеднике также уточнили, что объём 113-го выпуска «Михайловской пушкинианы» — 16,25 печатного листа, или 260 страниц. Сборник уже свёрстан и в ближайшее время планируется к печати в типографии «Псковское возрождение» тиражом 150 экземпляров.