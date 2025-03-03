Культура

Режим работы библиотеки имени Василёва в Пскове изменится в первую неделю марта

Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва, входящая в состав Централизованной библиотечной системы Пскова, изменит свой режим работы на первой неделе марта, сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

В связи с техническими причинами 4, 5 и 7 марта библиотека будет работать с 11:00 до 17:00.

Библиотека будет закрыта 6 марта в связи с санитарным днём.

8, 9 и 10 марта — выходные дни.

Напомним, 20 февраля библиотека переехала в отреставрированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь».