Культура

Выставка «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» откроется 6 марта в Изборске

Выставка «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» откроется 6 марта в Изборске. Это совместный выставочный проект Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса и Государственного музея-заповедника «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

На выставке «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» будут представлены платки и шали, выполненные художниками, сотрудничающими с фабрикой с начала 1990-х годов, – Ириной Дадоновой, Кларой Зиновьевой, Надеждой Слащевой, Любовью Савельевой, Татьяной Сухаревской, Еленой Немешаевой, Виктором Зубрицким.

«Каждый рисунок неповторим и оригинален. Отдельная шаль, как живописное произведение, обязательно имеет свое название, отражающее особенности композиции или образ, вдохновивший автора», – рассказали в музее.

В честь праздника «Международный женский день» музей-заповедник «Изборск» сделает для модниц подарок – с 7 по 9 марта для всех посетительниц с павловопосадскими платками и шалями вход на выставку будет бесплатным.

Выставка будет работать с 6 марта по 25 мая 2025 года в Доме купца Шведова.