Культура

Концерт «Песни и романсы» пройдет в музее-усадьбе Модеста Мусоргского в куньинской деревне Наумово

Концерт «Песни и романсы», посвященный композитору Модесту Мусоргскому, пройдет в одноименном музее в деревне Наумово Куньинского района 22 марта в 15:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

На концерте выступят вокалист Дмитрий Кондратьев и пианистка Анастасия Карабанова.

После концерта состоится открытие выставки портретов «Композиторы могучей кучки». Автор работ - московский художник Сергей Грачев. «Могучая кучка» - это содружество композиторов Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина.

Напомним, 186-я годовщина со дня рождения великого русского композитора Модеста Мусоргского отмечается 21 марта.