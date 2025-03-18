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186-ю годовщину со дня рождения великого русского композитора Модеста Мусоргского празднуют сегодня

21.03.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 21 марта, отмечается 186-я годовщина со дня рождения великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского.

Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Он родился в 1839 году в имении родителей, в Торопецком уезде Псковской губернии. Впечатления детства, проведенного в деревне, определили направление и характер его творчества. Няня рассказывала ему русские народные сказки, и он под их впечатлением импровизировал на фортепиано. По семейной традиции юноша был определен в гвардейскую школу.

В конце 1850-х Мусоргский познакомился с Даргомыжским и Балакиревым, завязал дружбу с Бородиным, Римским-Корсаковым, Стасовым. Встречи с ними помогли талантливому музыканту определить подлинное призвание: он решает целиком посвятить себя музыке. В 1858 году Мусоргский выходит в отставку и становится активным участником творческой группы передовых композиторов, известной в истории под названием «Могучая кучка».

Наиболее полно талант композитора раскрылся в операх. Монументальные новаторские музыкальные драмы «Борис Годунов» (по Пушкину) и «Хованщина» – вершины его творчества. В этих произведениях, как и в комической опере «Сорочинская ярмарка», главное действующее лицо – народ.

Композитор скончался (16) 28 марта 1881 года в госпитале Санкт-Петербурга, после приступа белой горячки. Влияние творчества Мусоргского испытали почти все крупные композиторы 20 века, в том числе Прокофьев, Стравинский, Шостакович.

Напомним, в честь двух великих композиторов Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова в Пскове 21 марта проходит 51-й Фестиваль русской музыки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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