Культура

Старец Филофей – у истоков государства. «Разговоры о важных». ВИДЕО

«Россия начинается здесь», - инсталляция с этими словами стоит в самом сердце Пскова, под стенами его древнего Кремля. С псковской земли, действительно, начинаются необъятные просторы страны. И не только в физическом смысле. Духовные истоки современной российской государственности тоже находятся здесь. За ними мы отправляемся в XV век и в Спасо-Елеазаровский монастырь, где во времена Ивана Великого - деда Ивана Грозного - жил современник падения Византии старец Филофей, обосновавший концепцию «Москва - Третий Рим».

Сегодня он стал героем проекта «Разговоры о важных», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив и рассказывающего о выдающихся псковичах, внесших значительный вклад в развитие страны.

Напомним, в рамках проекта «Разговоры о важных» авторы создают серию просветительских видеопрограмм, радиопередач и авторских статей о десяти исторических личностях, внесших вклад в развитие России и связанных с Псковской областью.

Проект реализуется ООО «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.