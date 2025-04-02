Культура

Экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» можно посетить в Пскове

Организованные группы могут посетить экскурсию «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова

Мероприятие проводится для организованных групп по предварительным заявкам. Предлагаемые даты проведения – 8 апреля в 11.00 и 10 апреля в 15.00 или по договоренности.

Экскурсия с элементами викторины посвящена писателю, критику, лауреату Госпремии России Валентину Курбатову и проводится в мемориальном библиотечном пространстве имени Русского Златоуста.

Кабинет Курбатова открылся в Псковской областной универсальной научной библиотеке 25 сентября 2021 года. С 14 февраля 2022 года учреждению присвоено имя писателя. Среди экспонатов кабинета – личные вещи Валентина Курбатова (ежедневник, печатная машинка, блок-флейта и другие), издания его литературных и критических работ из фонда библиотеки, а также часть книг, которые Валентин Курбатов передал в дар библиотеке.

Гости мероприятия узнают, какие места в России любил Курбатов, на каком музыкальном инструменте играл критик, как связаны Курбатов и двери, какую коллекцию собирал Домовой, а также при чем здесь Дон Кихот. В финале участникам экскурсии будут предложены ребусы и загадки, посвященные жизни и творчеству Валентина Курбатова.

Продолжительность экскурсии «Друзья, книги и дороги Валентина Курбатова» - 40 минут. Заявки принимаются по телефону: 8(8112) 72-22-21. Количество посетителей в группе обсуждается.