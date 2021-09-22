Культура

«Кабинет Курбатова» создан в Псковской областной научной библиотеке

«Кабинет Курбатова» создан в Псковской областной научной библиотеке. Сегодня он был презентован гостям и участникам чтений памяти этого выдающегося литератора — их впервые проводят в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Кабинет задуман, прежде всего, как мемориальное рабочее пространство. Здесь есть немногочисленные, но очень значимые личные вещи Валентина Курбатова — например, печатная машинка, ежедневник, последние записи в котором были сделаны накануне его смерти, флейта. Здесь много написанных Валентином Курбатовым книг, и книги, которые дарили ему, с автографами и пожеланиями.

На сегодня экспозиция «кабинета» еще не полностью завершена: в скором времени здесь появится, например, еще и несколько икон, рассказали сотрудники библиотеки. «А директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич, с которым Валентин Курбатов был дружен, напомнил, насколько Валентин Яковлевич любил хорошую живопись, и предложил устраивать в этом мемориальном пространстве еще и сменные выставки одной картины», - отметили в музее.

Одним из своего рода экспонатов станет и книга для автографов почетных гостей кабинета. Первую запись в ней сегодня сделал советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой — он принимает участие в открывшихся в Пскове чтениях.