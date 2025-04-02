Культура

Усадьбы Пушкинского заповедника закрываются на санитарное обслуживание до 22 апреля

Усадьбы Пушкинского заповедника временно закрываются на плановое санитарное обслуживание с 7 по 22 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника «Михайловское».

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Будут открыты музей-усадьба «Тригорское», «Пушкинская деревня» и «Музей-мельница в деревне Бугрово» с 16 по 19 апреля.

Также в обычном режиме работают ремесленный центр в деревне Бугрово и выставки в научно-культурном центре с 7 по 22 апреля.