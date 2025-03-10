Культура

Десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» завершился в Печорах и Пскове

В Печорах и Пскове при поддержке Президентского фонда культурных инициатив прошел десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров». Организатором проекта является Центр кинофестивалей и международных программ.

Фотографии: Центр кинофестивалей и международных программ

В Музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова города Пскова и Печорском районном центре культуры прошли концерты с участием Марии Пахарь, заслуженной артистки Республики Удмуртия, солистки Государственного академического музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко и Константина Бржинского, солиста Московского музыкального театра «Геликон опера». Партия фортепиано – Сергей Семёнов.

В рамках мастерской «Музыка на все времена. Классика и современность» в Музыкальной школе №1 имени Н.А. Римского-Корсакова города Пскова были организованы мастер-классы по вокалу, которые провели Мария Пахарь и Константин Бржинский.

«Наш проект продолжается в городах Псковской области. Мы очень рады, что его мероприятия, творческие и образовательные мастер-классы привлекают все больше и больше талантливой молодёжи. Это значит, что проект стал не только образовательной платформой, но и местом, где молодёжь находит вдохновение и возможность реализовать свои мечты», - отметила заслуженный деятель искусств РФ, президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.