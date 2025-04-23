Культура

«Квартирник»: Композитор Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 апреля. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Псковской области разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодняшний гость студии - музыкант, композитор, автор электронной музыки Владислав Тясто. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о модной музыке, потребностях слушателей и скорости создания альбомов.

Какие инструменты понадобятся, чтобы написать трек? Как в электронной музыке звучат эмоции? Почему важно соглашаться на работу, в которой ничего не понимаешь? Об этом и многом другом — в эфире. Также радиослушатели смогли послушать несколько треков музыканта.