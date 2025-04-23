Культура

«Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» ВИДЕО

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Что такое «портрет цветка»? В доме Белянина открылась выставка ботанической иллюстрации.

От дружины Александра Невского – к защитникам Донбасса. Продолжает работу выставочный проект «Крепость».

Никто не забыт, и ничто не забыто. В Никольском захабе Изборской крепости открывается выставка «Победители», посвященная 80-летию Великой Победы.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 апреля.

В опросе приняло участие 340 человек

В опросе приняло участие 340 человек

У меня печное/газовое отопление в частном доме, мне всё равно.

Не нужно отключать, ночами еще прохладно.

Надо довериться специалистам и ориентироваться на погодные условия.

Пора отключать, в квартирах невозможно жарко.

Не пора ли отключать отопление?

«Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: Воинский подвиг сквозь века, фотогеничный театр и магия павловопосадских шалей

«Изборские истории»: Живая икона патриотизма и конкурс экологического рисунка. ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: Живая икона патриотизма, выставочный проект «Крепость» и конкурс детского рисунка

«Изборские истории» с Александром Донецким: Флагман внутреннего туризма и Год защитника Отечества в Изборске

«Изборские истории» с Александром Донецким: Портал в город Трувора, главные выставки зимы и новогодняя афиша–2025

«Изборские истории»: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства». ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: «Изборск – открытый город», Сетомаа в Москве и «Реальность волшебства»

«Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране. ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране

«Изборские истории»: «Чудо Преображения», «Веселое имя Пушкин» и борьба с борщевиком. ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: Афиша «Ночи музеев» в Изборске, «архивный» Пушкин и битва с борщевиком

«Изборские истории» с Александром Донецким: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца» королевства Сетомаа

«Изборские истории» с Александром Донецким: «Израненная земля Донбасса» и другие выставочные проекты

«Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души». ВИДЕО

«Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души». ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души»

«Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова. ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова

«Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый. ВИДЕО

«Изборские истории» с Александром Донецким. Выпуск первый