Культура

Акция «Библионочь» состоится в Пскове 26 апреля

Всероссийская просветительская акцию «Библионочь-2025», которая посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, пройдёт в Пскове сегодня, 26 апреля. Мероприятия пройдут в нескольких библиотеках города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центральной библиотечной системе Пскова.

В Псковской библиотеке «Родник» имени С.А.Золотцева мероприятия пройдут с 16:00 до 22:00. Гостей акции ждут громкие чтения с участием псковских писателей, тематические мастер-классы, кинопросмотры, литературно-музыкальная программа с участием псковских бардов и многое другое.

Программа мероприятий:

16:00 – интерактивная викторина «Дорогами войны» и историческая викторина «Славе не меркнуть». В это же время в фойе библиотеке Псковский молодёжный центр будет проводить Всероссийскую патриотическую акцию «Красная гвоздика»;

Также в 16:00 стартует литературно-музыкальная программа «Под звуки стихов и песен» с участием псковских бардов;

17:00 - на территории молодёжных активностей начнутся громкие комментированные чтения рассказов С. Алексеева «Подвигу посвящается», а в зале детского чтения – мастер- класс по изготовлению праздничной открытки в технике аппликации;

18:00 - творческая программа Совета молодых литераторов «Мы - СМЛ».

20:00 - громкие чтения с участием псковских поэтов «В книжной памяти мгновения войны» в Золотцевской гостиной;

21:00 - «Вечерний киносеанс»;

22:00 - «Библиотечная история на ночь» - экскурсия по библиотеке.

Напомним, что акция также пройдёт в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова.