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Культура

Выставка из «Михайловского» вышла в финал Национальной премии имени Лихачёва

29.04.2025 16:00|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» с проектом «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» вышел в финал второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Информация об этом была озвучена сегодня, 29 апреля, на пресс-конференции, посвящённой проведению международного фестиваля «Интермузей» в ТАСС.

Напомним, что экспозиционное пространство, о котором идёт речь — уникальное не только для собственно музея, но и для всего региона. Выставку, открытую в канун 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина, в «Михайловском» готовили в течение трёх лет. Она занимает 230 кв. м в четырёх выставочных залах Научно-культурного центра Пушкинского заповедника, управляется системой «Умный дом» и пятью компьютерами. В экспозиции, сочетающей «академические» и мультимедийные способы показа музейных предметов, представлено порядка тысячи произведений из фондов «Михайловского». Также здесь размещены фрагменты из переписки поэта, поэтические строфы и отрывки из музыкальных произведений, созданных по произведениям А.С. Пушкина.

 

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич считает, что выставку «Эмоции природы…» вполне можно рассматривать как своего рода визитную карточку нового, творчески зрелого, но достаточно молодого по годам поколения музейщиков «Михайловского»: «В этом выставочном пространстве удалось воплотить в жизнь многие творческие идеи, которые активно обсуждаются в современном музейном сообществе».

Номинация, в которой Государственному музею-заповеднику А.С. Пушкина «Михайловское» предстоит бороться за победу — «Музейная экспозиция». Победители второго сезона Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится 21 мая 2025 года на основной сцене Государственного академического Малого театра России в Москве. Учредитель премии — Министерство культуры Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей
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