Культура

Концерт «Золотого голоса Венеции» Луки Минелли проходит в Картинной галерее Псковского музея-заповедника

Концерт лирического тенора Луки Миннелли проходит в парадном зале Картинной галереи Псковского музея-заповедника сегодня, 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Лука Миннелли известен в мире как «Золотой голос Венеции». Гость из Италии представляет программу «Венецианская музыкальная лагуна у псковских берегов».

Лирический тенор исполняет арии, серенады и романсы мировых композиторов от Андреа Бочелли до Эдуардо ди Капуа. Слушатели подпевают артисту под всемирно известные песни O Sole Mio, Volare и многие другие композиции.

Концерт проходит в рамках Международного форума поддержки российской истории и культуры «На том стоим», посвящённого 80-летию Победы.