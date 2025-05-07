Культура

Суды запретили объявления о продаже и покупке «Пушкинских карт»

Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании «Пушкинских карт» в Telegram-каналах.

Из ряда судебных документов следует, что предложения о покупке, продаже и обналичиванию таких карт нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, а также подрывают порядок реализации программы «Пушкинская карта», пишет РИА Новости.

Кроме того, нахождение подобной информации в открытом доступе противоречит целям и задачам действующего законодательства в сфере бюджетного законодательства и законодательства о защите несовершеннолетних, подчеркивается в документах.