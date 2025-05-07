Культура

Календарь алхимика Брюса и книгу указов Петра I подарили библиотеке «Михайловского»

Знаменитый «Брюсов календарь» 1875 года вместе с другими редкими изданиями получил в подарок Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, «Первобытный Брюсов календарь с начала первого его выхода при жизни Брюса, с портретом и биографией графа Брюса» — книга редкая и почитаемая во все времена, с 1709 года, когда она была издана впервые. Приписываемый сподвижнику Петра I — учёному, астрологу и алхимику — графу Брюсу, этот календарь содержит астрономические и астрологические сведения, в том числе предсказания погоды, войн, урожая и эпидемий, смены правителей и даже экономические прогнозы. И это не считая «частных», сделанных по положению правящей планеты предсказаний для читателей, родившихся в тот или иной год. Неудивительно, что в пушкинские и допушкинские времена этот календарь был чрезвычайно популярен и часто становился буквально настольным справочником у земледельцев. При переизданиях календарь несколько менялся; выпуск 1875 года (с предсказаниями до 1996 года) оказался последним в этом ряду и обладает особой исторической и коллекционной ценностью, потому что бóльшая часть его тиража была уничтожена пожаром.

Репринт «Первобытного Брюсова календаря» и ещё несколько репринтов редких книг Государственный музей-заповедник получил от московского издательства «Ломоносовъ». В программе издательства, пояснили в Пушкинском заповеднике, есть проект «Книжное наследие», в рамках которого переиздаются подлинные раритеты.

«В библиотеке Пушкинского заповедника уже есть издания, увидевшие свет в рамках этого проекта, и вот сейчас музей с сердечной благодарностью принял от «Ломоносова» ещё несколько книг, — рассказали в «Михайловском». — Среди них «Указы Петра Великого с 1714 по 1725 год» (воспроизведение издания 1739 года), «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное. Павел Савваитов. 1896 год», «Война русского народа с Наполеоном 1812 г.» (воспроизведение издания 1910 года), «Русский книжный знак» В.А. Верещагина (1902)».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что пользоваться собранием научной библиотеки, где много современных и старых, часто действительно уникальных изданий, может любой житель и даже гость Святогорья. Чтобы получить доступ в читальный зал, достаточно написать соответствующее заявление на имя директора Пушкинского заповедника, Георгия Василевича.