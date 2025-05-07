Культура

Фотогалерею портретов всех довоенных и военных руководителей «Пушкинского Уголка» впервые собрали в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» впервые экспонирует галерею портретов всех довоенных и военных руководителей «Государственного заповедника «Пушкинский Уголок» — именно так назывался музей согласно Постановлению народных комиссаров от 17 марта 1922 года.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», фотогалерея представлена в рамках новой, созданной к 80-летию Великой Победы и открытой в канун праздника выставки «Быть достойными Великой Победы».

Смотрите также: https://pln-pskov.ru/culture/553694.html

В музее отметили, что этот, скромный на непосвящённый взгляд раздел экспозиции удалось создать только благодаря долгой и кропотливой научно-изыскательской работе сотрудников «Михайловского». Так, например, сбор информации о П.М. Волкове, который возглавлял «Пушкинский уголок» с марта 1928-го по сентябрь 1930 года и на долю которого пришёлся период коллективизации, ударивший, в том числе и по музею, шёл несколько лет. «Первые, отдельные сведения о Волкове, — рассказывает куратор выставки и исследователь его биографии, руководитель службы просветительной и выставочной работы Пушкинского Заповедника Алёна Бойцова, — удалось обнаружить при изучении документов «Общества друзей Госзаповедника «Пушкинский уголок» второй половины 1920-х. Сведения были совершенно скудные, но они позволили начать поиск, обратиться во множество учреждений. До этого времени, повторю, мы не знали о Волкове практически ничего, даже имени и отчества». В итоге Алёне Бойцовой удалось узнать многие факты из биографии Петра Волкова, обстоятельства его директорства в «Пушкинском уголке» и, в регистрационной карточке члена ВКП(б), хранящейся в Государственном архиве социально политической истории, даже найти его фотографию.

На выставке можно увидеть фотографию челюскинца, писателя Сергея Семёнова, назначенного директором музея в ноябре 1933 года и погибшего в первые дни Великой Отечественной. Или Пётра Безруких, в первые дни войны в возрасте уже за пятьдесят отправившегося добровольцем на фронт в статусе военкора. «Буквально на днях удалось найти контакты сына Петра Ефимовича, — рассказала в день открытия выставки Алёна Бойцова.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина напомнили, что новая экспозиция, по замыслу её создателей, «…призвана проиллюстрировать торжество воли к мирной жизни и созидательному труду над ужасами войны, сохранить память предков, сражавшихся за свободу Отчизны». Выставка «Быть достойными Великой Победы» развёрнута в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Планируется, что она будет работать здесь до конца текущего года — года 80-летия Великой Победы.