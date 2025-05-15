Культура

В честь Международного дня музеев объявлен бесплатный вход на выставки в «Михайловском»

Псковичи и гости региона могут запланировать бесплатный поход в выставочные залы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в честь Международного дня музеев, 18 мая вход на выставки «Сказочный мир Пушкина», «Валентин Васильев. Графика к 85-летию художника», «Быть достойными Великой Победы» и «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства», а также в большую экспозицию «Впечатления бытия» будет свободным для всех без исключения. В музее уточнили, что все эти выставки развёрнуты в Научно-культурном центре «Михайловского», по адресу: посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко 1.

В экспозиционном пространстве «Впечатления бытия». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В Пушкинском Заповеднике напомнили, что не только в праздничный день, 18 мая, но и во все другие дни свободным остаётся вход в выставочный зал «Банька» в мемориальной усадьбе «Тригорское», где сейчас показывают «Литературные места Симбирска — Ульяновска в творчестве художников XX века». Свободно можно посетить и экспозицию «Живописные образы культурных ландшафтов», на которой представлено более восьмидесяти пастелей и карандашных рисунков Юрия Веденина, доктора географических наук, специалиста по рекреационной географии и географии искусства, а ещё — увлечённого путешественника, с недавних пор пишущего самобытные пейзажи.