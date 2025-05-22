Культура

Музеи Псковской области наградили благодарностями на Поклонной горе

Музей Победы наградил Псковский музей-заповедник и музей-заповедник «Изборск» за активное участие в работе Ассоциации исторических и военно-исторических музеев. Награждение прошло в музее на Поклонной горе 22 мая в рамках стратегической сессии на полях Международного фестиваля «Интермузей-2025». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

Фотографии: пресс-служба Музея Победы

Мероприятие провели для участников «Интермузея» — директоров культурных учреждений, которые входят в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев и международный проект «Территория Победы».

«Только объединив усилия, мы можем сохранить историческую память о подвиге Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, о роли нашего народа в разгроме нацизма», — отметил генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

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Руководителям музеев провели экскурсию по новой масштабной экспозиции «Путь к Победе», которая открылась к 9 Мая, и рассказали о новейших принципах и технологиях, легших в основу масштабного выставочного проекта и позволивших создать «эффект присутствия». На примере нового проекта, руководители музеев увидели, как сочетание подлинных раритетов, диорам, мультимедийных технологий, позволяет посетителям буквально погрузиться в атмосферу солдатских фронтовых будней и ожесточенных боев на передовой, получить более полное и объемное представление о войне.

Гости также узнали о принципе «музейной триады», которая базируется на решении контрастных задач: сохранение реликвий и внедрение инноваций, развлечение и просвещение, общедоступность материалов и уникальность подачи.