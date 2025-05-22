Культура

Светлана Мельникова стала участником фестиваля «Интермузей»

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова участвует в круглых столах и дискуссиях фестиваля «Интермузей» – главного музейного события года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Мы обсуждаем насущные профессиональные вопросы: темы реставрации, сохранения температурно-влажностного режима, работы с посетителями. Но на этом собрании попутно решается еще множество интереснейших вопросов. Мы пытаемся разобраться, как нам стать интересными, что такое музей – просто хранилище артефактов или особенное пространство для разговора с людьми. Я убеждена, музей несет особенную государственную функцию, является хранителем национального стержня», – отмечает Светлана Мельникова.

Среди особенно важных тем «Интермузея» Светлана Мельникова назвала семью, коренные человеческие ценности. Эту тему на фестивале обсудят на множестве заседаний и круглых столов.

Международный фестиваль «Интермузей – 2025» проходит с 21 по 24 мая в Москве. Тема этого года «Музей — лаборатория наследия» представляет музеи как место встречи традиций и современных технологий, где культурное наследие становится основой для творчества, образования и вдохновения.

В 2025 году фестиваль насчитывает шесть официальных площадок, включая все корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры «ГЭС-2», Музей Москвы и Парк Горького.

Международный фестиваль основан в 1999 году. Проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Москвы.