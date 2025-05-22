Культура

Поэтический вечер «Один из всех» пройдет в Пскове

В центральной городской библиотеке Пскова 30 мая в 17.00 пройдёт поэтический вечер «Один из всех» Александра Березова, учителя иностранных языков из Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

У Александра Березова вышло несколько поэтических книг, но в действительности их значительно больше. Это аккуратно заполненные каллиграфическим почерком толстые тетради, одну из которых он представит в этот вечер.

«Привыкшие к определённому течению своей жизни, мы в один прекрасный или ненастный день оказываемся выбитыми из колеи и предстаем перед горем или счастьем. Одни во Вселенной… Я погружаюсь в слова, чтобы написать о нас всех сейчас», - сообщает автор.

Новые переводы текстов музыкальных групп Aerosmith и Queen поэт также представит аудитории.

Александр Березов родился 30 июня 1964 года в деревне Гавры Пыталовского района.

В 1986 году окончил Псковский государственный педагогический институт, сейчас преподаёт иностранные языки в школах Пыталовского района.

Стихи Александр Березов пишет со второй половины 80-х годов прошедшего века. Делает переводы текстов песен знаменитых в прошлом и настоящем рок-групп, а также переводит тексты из немецкой и английской классической поэзии (например, «Хулиганские сказки» Роальда Даля). Имеет четверых детей и два книги стихов - «Дорога в приют богов» (Псков, 2008) и поэтический сборник «Между Светом и Тьмой» (Пустошка, 2012). Является лауреатом поэтического конкурса имени Игоря Григорьева.