Культура

Вход в уникальное экспозиционное пространство в Пушкинском заповеднике в день рождения поэта будет бесплатным

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в день 226-летия поэта, 6 июня, объявляет бесплатный вход в уникальное выставочное пространство — интерактивную экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что эта выставка — принципиально новая не только для музея-заповедника, но и для региона. На ней представлено порядка тысячи экспонатов из фондов музея. Небольшую часть из них показывают традиционным способом, другие различными мультимедийными способами. Здесь можно сгенерировать собственную музыкальную композицию по впечатлением от псковских пушкинских мест. Один из разделов выставки представляет собой так называемую зону погружения, то есть место, где посетитель, рассматривая картину, может почувствовать себя наедине с природой, услышать соответствующую музыку и даже специально подобранные запахи. Другая игровая механика позволяет собрать из различных красочных пятен «палитру собственного настроения» после посещения той или иной усадьбы, и после того, как все краски будут выбраны и одним кликом отправлены в «цифровой мозг», на витрине появится изображение полотна или графического листа, наиболее близкого по тону с настроением играющего.

Такая выставочная «забава», кроме прочего, может послужить великолепным учебным материалом для учащихся специализированных школ искусств, художественного творчества; она — замечательное подспорьем для учителей, обучающих детей и подростков литературе, мировой художественной культуре.

Сеансы для бесплатного посещения выставки 6 июня — в 10.00, в 12.00, в 14.00, в 16.00.

Также в этот день в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника «Михайловское» можно будет бесплатно посетить и другие выставки, а именно: «Впечатления бытия», «Сказочный мир Пушкина», «Вослед Пушкину» (иллюстрации к произведениям поэта, выполненные художниками XIX—XX века; из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина в Москве), «Быть достойными Великой Победы», «Книжная обложка в творчестве художников объединения «Мир искусства»