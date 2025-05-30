Культура

Президент предложил учредить День языков народов России 8 сентября

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением учредить День языков народов России 8 сентября, в день рождения поэта Расула Гамзатова.

«Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября - в день рождения Расула Гамзатова. Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», - сказал глава государства на заседании совета по поддержке русского языка, пишет ТАСС.

Расул Гамзатов родился 8 сентября 1923 года в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР, в семье народного поэта Дагестана, лауреата Госпремии СССР, Гамзата Цадасы. Учился в Аранинской средней школе и в Аварском педучилище, после окончания которого работал учителем, помощником режиссера Аварского Государственного театра, заведующим отделом и собственным корреспондентом аварской газеты «Большевик гор», редактором аварских передач Дагестанского радиокомитета. В 1945—1950 годах учился в Московском литературном институте имени Горького. После его окончания Гамзатова в 1951 году избирают председателем правления Союза писателей Дагестана, где он работал вплоть до своей кончины в ноябре 2003 года.

Гамзатов начал писать стихи, когда ему было девять лет. Потом его стихи начали печатать в республиканской аварской газете «Большевик гор». Первая книжка стихов на аварском языке вышла в 1943 году. Ему было всего двадцать лет, когда он стал членом Союза писателей СССР. С тех пор на аварском и русском языках, на многих языках Дагестана, Кавказа и всего мира вышли десятки поэтических, прозаических и публицистических книг, такие как «В горах мое сердце», «Высокие звезды», «Берегите друзей», «Журавли», «У очага», «Письмена», «Последняя цена», «Сказания», «Колесо жизни», «О бурных днях Кавказа», «В полдневный жар», «Мой Дагестан», «Две шали», «Суди меня по кодексу любви», «Сонеты» и многие другие, которые получили широкую популярность у любителей его поэзии.