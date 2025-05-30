Культура

Двор Постникова и другие объекты псковского музея можно посетить 9 июня

9 июня псковичи могут посетить Двор Постникова, где их ждут тематические выставки, в том числе «Дело в шляпе», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», «​Зеркало псковской печи», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотография: Псковский музей-заповедник

Также в этот день открыты следующие места:

Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»;

Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;

Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;

Покровская башня.

Псковский музей-заповедник напоминает, что 9 июня выходной день на следующих объектах: