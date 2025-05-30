Двор Постникова и другие объекты псковского музея можно посетить 9 июня

9 июня псковичи могут посетить Двор Постникова, где их ждут тематические выставки, в том числе «Дело в шляпе», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков», «Зеркало псковской печи», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотография: Псковский музей-заповедник
Также в этот день открыты следующие места:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровская башня.
Псковский музей-заповедник напоминает, что 9 июня выходной день на следующих объектах:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.